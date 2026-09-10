Quito activa controles sobre dos operadoras de buses tras siniestros con personas fallecidas

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Dos personas murieron en Quito esta semana en dos siniestros de tránsito que involucraron a buses de transporte público. Los hechos ocurrieron el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre en sectores del sur de la capital. En ambos casos también estuvieron involucrados una motocicleta y un peatón, respectivamente.

La Secretaría de Movilidad informó que inició acciones administrativas contra las operadoras de los buses relacionados con los dos hechos. La entidad lamentó el fallecimiento de las víctimas y expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos. Mientras las autoridades competentes investigan las causas y circunstancias de cada siniestro, la Secretaría revisa el cumplimiento de las obligaciones de las empresas de transporte.

Dos siniestros en sectores del sur de Quito

El primer caso ocurrió la tarde del martes 8 de septiembre en la avenida Simón Bolívar, en el ingreso a La Forestal, sector Loma de Puengasí, en el sur de Quito. En este siniestro participaron un bus que pertenecería a la Cooperativa Urban y una motocicleta.

El motociclista murió en el lugar del hecho. Las autoridades competentes investigan las circunstancias que provocaron el siniestro y determinarán lo ocurrido.

El segundo caso ocurrió la mañana del miércoles 9 de septiembre en la avenida Leonidas Doubles y calle E5, en el sector Caupicho, también en el sur de la ciudad. Una unidad de la Cooperativa 6 de Diciembre estuvo involucrada en el atropellamiento de una persona.

La víctima falleció posteriormente.

La Secretaría de Movilidad activó controles sobre las dos operadoras mientras avanzan las investigaciones de las autoridades competentes. La entidad busca establecer si las empresas cumplieron con las obligaciones que corresponden a la prestación del servicio de transporte público.

Secretaría revisa documentos y condiciones del servicio

Como parte de la revisión, la Secretaría solicitó información sobre los buses y los conductores involucrados en los dos siniestros. También pidió los partes y los informes que levantó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La entidad revisará, además, la documentación habilitante de las unidades y las condiciones en las que cada bus prestaba el servicio. El análisis también contempla el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las respectivas operadoras.

La Secretaría continuará con esta revisión hasta reunir todos los elementos relacionados con cada caso. Las investigaciones sobre las causas y circunstancias de los siniestros, en cambio, corresponden a las autoridades competentes.

Si la revisión administrativa determina incumplimientos, la Secretaría aplicará los procedimientos y las sanciones establecidos en la normativa. Estas medidas pueden incluir multas de hasta ocho salarios básicos unificados y la suspensión de la operación.

La Secretaría de Movilidad señaló que mantendrá el seguimiento de ambos casos y que actuará frente a cualquier incumplimiento que determine en la prestación del servicio de transporte público.

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