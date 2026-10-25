DJ Fraga está entre los dos fallecidos en un siniestro de tránsito en la Mitad del Mundo

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Dos personas murieron y dos resultaron heridas en un siniestro de tránsito en San Antonio de Pichincha, en la Mitad del Mundo, la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026. Una de las víctimas es Carlos Fraga, conocido como DJ Fraga de una radio de Quito, según información preliminar de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Tres vehículos involucrados en el siniestro de la Mitad del Mundo

La alerta del siniestro de tránsito en la Mitad del Mundo llegó al ECU 911 a las 05:16, indicó el organismo de emergencia. El choque ocurrió en la intersección de las calles 13 de Junio y Equinoccial.

Según el personal de primera respuesta, en el siniestro están involucrados tres vehículos y uno de ellos se volcó. Las víctimas son cuatro personas, de las cuales fallecieron dos.

Uno de los fallecidos es el DJ Fraga, de 48 años, quien murió en el sitio, según información oficial. La segunda víctima falleció en la casa de salud donde recibía atención, informó Washington Martínez, director de la AMT. Las autoridades no difundieron su identidad.

Los otros dos heridos recibieron asistencia en el lugar y luego fueron trasladados a diferentes casas de salud, informó el ECU-911.

El Cuerpo de Bomberos informó en su cuenta de X que en el lugar trabajaron 12 efectivos y cinco vehículos, para atender este lamentable hecho.

La información oficial preliminar señala que uno de los tres vehículos no respetó la señal de PARE y se cruzó. Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) permanecen en el sitio para recabar información y determinar las causas del siniestro.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta mañana, nuestro equipo atendió una emergencia por la colisión de tres vehículos livianos en la Av. 13 de Junio, en San Antonio de Pichincha, norte de Quito. 🚑 Tres personas resultaron heridas y, lamentablemente, una falleció. 🧑🏼‍🚒 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los afectados y los trasladon a una casa de salud. 🚒 En el lugar trabajaron 12 efectivos y cinco vehículos. ⚠️ Por favor, conduce con precaución. No pongas en riesgo tu vida. #BomberosQuito — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 25, 2026

Quién es el DJ Fraga, que falleció en un siniestro de tránsito

Carlos Fraga es cofundador de Radio Canela. La emisora lo presentó como su “DJ de confianza” en una publicación de Instagram del 10 de enero de 2024.

En ese mismo post, la radio describió su trabajo en las mañanas: “nos acompaña desde muy temprano en ‘A filo de cama’ y también en ‘Radiación Temprana’ por la 106.5 FM Pichincha donde nos alegra con sus mezclas y humor característico”.

Mientras tanto, Jorge Yunda, principal de la radio, despidió de su amigo a través de la cuenta de X. Escribió: “Al Dj más talentoso de RadioCanelaEC le ha salido un contrato en el cielo, ahí mezclará para siempre, hasta pronto amigo, cofundador de la radio, paz en la tumba de Carlos Fraga”.

Así confirmó el fallecimiento de una de las dos víctimas del siniestro de tránsito, en el que estuvieron involucrados tres vehículos.

Carlos Fraga nació en Ibarra, en la provincia de Imbabura. Años después se radicó en Quito, donde desarrolló su carrera en la música, las mezclas y la radio.

Lo apodaban el “cirujano de las mezclas”. Sus primeras pruebas fueron con casetes y cinta adhesiva: cortaba y unía fragmentos de canciones a mano, en una época sin herramientas digitales.

En la radio participó en programas como “Radiación Temprana” y “Energía Cuántica”, junto a sus compañeros de cabina.

Al Dj más talentoso de @RadioCanelaEC le ha salido un contrato en el cielo, ahí mezclará para siempre, hasta pronto amigo, cofundador de la radio, paz en la tumba de Carlos Fraga. https://t.co/1kJCR1aGkU — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) October 25, 2026

Cierres viales en San Antonio de Pichincha tras el choque

El ECU 911 coordinó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Quito, la AMT y la Policía Nacional para atender la emergencia.

Las autoridades cerraron la calle 13 de Junio, en sentido sur-norte, y la avenida Equinoccial, en sentido occidente-oriente. El ECU 911 recomienda a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución.

Los siniestros de tránsito en Quito provocan cada año cerca de 300 muertes. La cifra solo representa los fallecimientos que ocurren en el sitio del siniestro, sin contar a los pacientes que mueren después en un hospital. Lo dice Diego Vargas, asesor regional de Vital Strategies —socio de la iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Mundial. Bloomberg es un aliado del Municipio de Quito, luego de la renovación del acuerdo realizada en abril de 2026.

Siniestro de tránsito en Quito

Preguntas sobre el siniestro de tránsito donde murió el DJ Fraga