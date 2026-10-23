Al menos cuatro siniestros de tránsito se registraron hoy en Quito

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Varios siniestros de tránsito provocaron cierres viales y restricciones a la circulación en distintos sectores de Quito este viernes 23 de octubre de 2026. Los reportes identifican afectaciones en Marianitas de Calderón, Forestal, Cotocollao y la avenida Simón Bolívar, en el sector de Loma de Puengasí.

El ECU 911 coordinó la atención de un siniestro entre dos vehículos en la avenida Simón Bolívar, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) participa en la atención de las emergencias viales reportadas en la capital.

#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: Marianitas de Calderón

🛣️ Dirección: Virgen de Monserrat y Vicente Rocafuerte

🚫 Cierre: sobre Vicente Rocafuerte

🔀 Sentido: oriente – occidente



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/RiErdIbj32 — AMTQuito (@AMT_Quito) October 23, 2026

Cierre vial en Marianitas de Calderón

En el sector de Marianitas de Calderón, el cierre afectó la calle Vicente Rocafuerte, en la intersección con Virgen de Monserrat. La restricción corresponde al sentido oriente-occidente.

Este punto registró una limitación a la circulación por un siniestro de tránsito. La afectación se dio en la calle Vicente Rocafuerte, de acuerdo con el reporte vial.

Restricción en la avenida Simón Bolívar

En el sector de La Forestal, el cierre corresponde al carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte. La restricción responde a otro siniestro de tránsito.

En esta misma avenida, a la altura de Loma de Puengasí, el ECU 911 reportó un choque entre dos vehículos, a unos 500 metros antes del puente.

La central de emergencias coordinó la atención con la AMT. Según el reporte oficial, no existen personas heridas ni fallecidas por este hecho. La vía permanece parcialmente habilitada.

Siniestro de tránsito en Cotocollao

En el norte de Quito, el sector de Cotocollao registra otro cierre vial por un siniestro de tránsito. La restricción se ubica en la intersección de las calles Machala, José María Arteta y Calisto.

El cierre afecta el sentido occidente-oriente. La información vial identifica este cruce como otro de los puntos con limitaciones para el tránsito en la capital.

Quito enfrenta siniestros viales a diario

Entre los factores de riesgo que registran los siniestros de tránsito en Quito, la velocidad, la falta de respeto a las señales de tránsito y la conducción con distractores están entre los principales causantes de siniestros.

Vías periféricas como la Simón Bolívar y la Ruta Viva son las que más cifras de siniestralidad registran, mientras que en las vías urbanas el exceso de velocidad también causa choques y deja lesionados en av Maldonado, Quitumbe Ñan, donde más se registran.

La velocidad permitida en las calles de la ciudad es de 50km/h pero especialistas recomiendan manejar 10 km/h por debajo para evitar siniestros.

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