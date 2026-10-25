Así era Carlos Fraga, conocido DJ de Quito, quien falleció en un lamentable siniestro de tránsito

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Los compañeros de la radio donde trabajaba Carlos Fraga, conocido como DJ Fraga, lo despidieron esta mañana tras su tráfico fallecimiento en un siniestro de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026 en Santo Antonio de Pichincha, en la Mitad del Mundo, según los reportes oficiales.

DJ Fraga es uno de los dos fallecidos del triple choque que se produjo, porque uno de los tres vehículos involucrados no respetó la señal de PARE y se cruzó la vía, según las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

🚨 #EmergenciasUIO | Esta mañana, nuestro equipo atendió una emergencia por la colisión de tres vehículos livianos en la Av. 13 de Junio, en San Antonio de Pichincha, norte de Quito. 🚑 Tres personas resultaron heridas y, lamentablemente, una falleció. 🧑🏼‍🚒 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los afectados y los trasladon a una casa de salud. 🚒 En el lugar trabajaron 12 efectivos y cinco vehículos. ⚠️ Por favor, conduce con precaución. No pongas en riesgo tu vida. #BomberosQuito — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 25, 2026

Quién era el DJ Carlos Fraga, víctima de un siniestro en Quito

El radiolocutor, cofundador y director de programación de radio Canela, murió a los 48 años. Amigos, compañeros de cabina y oyentes llegaron a la radio o enviaron mensajes por Telegram y YouTube.

Jorge Yunda, uno de los fundadores de la emisora, contó al aire cómo recibió la noticia. Una llamada le avisó que DJ Fraga sufrió un accidente de tránsito en la Mitad del Mundo, a dos cuadras de su casa. Primero pensó que lo llevarían a una casa de salud y que se recuperaría. Después llegó la confirmación de su muerte.

“Él es el cofundador de esta radio”, dijo. Recordó que ambos comenzaron el proyecto hace 25 años, “de la nada”, con talento y sueños, “porque plata no había”. La emisora creció, llegaron los auspicios y resistió la pandemia, cuando estuvo a punto de cerrar. En ese elenco, Fraga tenía su apodo: “el patas de alambre”.

También era “el hijo pródigo”. Un día anunció que se iba a un proyecto radial en otra provincia, con mejores condiciones económicas. “Queda la consola ahí y su asiento listo para cuando quiera regresar”, le respondió su compañero. Volvió unos meses después. En la radio lo recibieron con bromas y otro sobrenombre: “el perro argentino”.

DJ Fraga, de los casetes a la inteligencia artificial

Carlos Fraga nació en Ibarra, en Imbabura, y se radicó en Quito. Lo apodaban el “cirujano de las mezclas”. Sus primeras pruebas fueron con casetes y cinta adhesiva: cortaba y unía fragmentos de canciones a mano.

Después mezcló en acetatos. Sus compañeros recordaron que modificó sus tornamesas (tocadiscos) con timecode para conectarlas a la computadora.

En la radio estuvo en los programas “A filo de cama”, “Radiación Temprana” y “Energía Cuántica”. Como director de programación, ya tenía al aire dos programas hechos con inteligencia artificial: uno al mediodía y otro a las 18:00. Hace poco compró computadoras para producir “videos infinitos” y lo logró en un fin de semana, contaron al aire. También creó a Eva Zambrano, un personaje digital. “Era su hija”, dijo uno de sus compañeros. Fuera de la cabina, abrió discotecas.

Otro amigo, por teléfono, recordó las reuniones familiares que compartió con él y sus hijos. “Se volvió un referente”, dijo sobre su lugar en la radio ecuatoriana.

La alerta llegó al ECU-911 a las 05:16 de este domingo 25 de octubre de 2026, informó el organismo de emergencia. El triple choque ocurrió en la intersección de las calles 13 de Junio y Equinoccial, con tres vehículos involucrados. Uno de ellos se volcó.

Carlos DJ Fraga murió en el sitio del siniestro de tránsito, a dos cuadras de su vivienda, donde vivía. Una segunda persona falleció en la casa de salud donde recibía atención, informó Washington Martínez, director de la AMT. Aún no se conoce su identidad. Los otros dos heridos recibieron asistencia en el lugar y luego fueron llevados a diferentes casas de salud.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó en X que 12 efectivos y cinco vehículos acudieron a la emergencia. Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) investigan las causas.

Las autoridades cerraron la calle 13 de Junio, en sentido sur-norte, y la avenida Equinoccial, en sentido occidente-oriente.

Velorio en Quito y sepelio en Ibarra de Carlos Fraga

Los seguidores y simpatizantes de Carlos, DJ Fraga, llegaron hasta la Fiscalía para acompañar a sus familiares, mientras se realizaban los trámites para el retiro del cadáver.

Sus restos serán velados en la Sala Venecia del Memorial Necrópoli, en Quito, a partir de las 14:00, según la información que proporció Yunda durante el programa radial. Sus restos descansarán en Ibarra, su ciudad natal.

Siniestro de tránsito en Quito