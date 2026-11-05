Clases presenciales se retoman en Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule este 6 de noviembre

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Alrededor de 612 000 estudiantes de instituciones educativas públicas de Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule retomarán las clases presenciales este viernes 6 de noviembre de 2026. La decisión responde a las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y a los reportes técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, informó que el retorno a las aulas comprende a los establecimientos públicos de estos cuatro cantones. La medida ocurre después de las jornadas de contingencia educativa que aplicaron las autoridades ante las condiciones climáticas y las afectaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, la disposición no incluye a todos los distritos educativos del país. En sectores específicos de Milagro, Santa Elena y Manabí, así como en la isla Santa Cruz, en Galápagos, continúa el protocolo de contingencia.

Más de 600 000 estudiantes regresan a las aulas

El retorno a las actividades presenciales comprende a aproximadamente 612 000 alumnos de instituciones fiscales de Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule.

La decisión se sustenta en las resoluciones del COE Nacional y en los informes técnicos de los organismos encargados del monitoreo meteorológico y oceanográfico. Las autoridades educativas tomaron en cuenta estos reportes para definir las localidades donde pueden retomarse las actividades escolares.

La disposición corresponde al viernes 6 de noviembre y abarca a los establecimientos públicos de los cuatro cantones de Guayas.

Milagro, Santa Elena y Manabí mantienen la contingencia educativa

El Ministerio de Educación confirmó que algunos distritos específicos de Milagro, Santa Elena y Manabí todavía mantienen activo el protocolo de contingencia educativa.

La medida también continúa en la isla Santa Cruz, en la provincia de Galápagos. En estas localidades, las afectaciones por inundaciones y desbordamientos de ríos impiden el retorno general a las actividades presenciales.

La disposición mantiene un tratamiento diferenciado según las condiciones de cada territorio. Por eso, mientras cuatro cantones de Guayas retoman las clases en las instituciones públicas, otros sectores conservan las medidas de contingencia.

Ministerio de Educación mantiene el monitoreo climático

La ministra Gilda Alcívar señaló que las autoridades mantienen un seguimiento permanente de las condiciones climáticas para evaluar la situación en las zonas afectadas.

El monitoreo cuenta con los reportes técnicos del Inamhi y el Inocar, además de las resoluciones del COE Nacional. Estos organismos aportan información para definir las medidas educativas ante las lluvias, inundaciones y crecidas de ríos.

El retorno del viernes representa una nueva etapa para el sistema educativo público en Guayas, aunque la contingencia continúa en localidades donde las condiciones climáticas todavía generan afectaciones.

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