Parto en pleno río Guayas: mujer dio a luz mientras era trasladada en lancha ambulancia

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Una nueva vida llegó al mundo en medio de las aguas del río Guayas este viernes 13 de noviembre de 2026. Una mujer de 30 años, con 36 semanas de gestación, dio a luz a bordo de una lancha ambulancia mientras era trasladada desde la isla Puná hacia Guayaquil.

El inusual nacimiento fue dado a conocer por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, cuyos integrantes brindaron asistencia prehospitalaria a la mujer cuando comenzó su trabajo de parto durante el traslado fluvial.

Parto ocurrió durante el traslado hasta Guayaquil

Según, información de Bomberos de Guayaquil, durante el recorrido, los paramédicos mantuvieron un monitoreo permanente del estado de salud de la mujer.

Sin embargo, el trabajo de parto avanzó mientras la embarcación se dirigía hacia Guayaquil. A las 06:52, el bebé nació a bordo de la lancha ambulancia, con la asistencia del personal de emergencia, que brindó la atención necesaria durante el alumbramiento.

Madre e hijo fueron trasladados a una casa de salud

Tras arribar al muelle Discovery, en el centro de Guayaquil, la madre y el recién nacido fueron trasladados de manera inmediata a una casa de salud para continuar con la atención médica especializada.

La información difundida señala que ambos recibieron atención posterior por parte del personal sanitario.

Atención prehospitalaria durante la emergencia

La entidad destacó la intervención de los paramédicos que acompañaban el traslado y que asistieron el parto durante la emergencia.

Según el Cuerpo de Bomberos, el personal permaneció junto a la madre y al bebé durante este proceso hasta concretar su entrega a los servicios médicos especializados. “Con profesionalismo y vocación de servicio, acompañamos a madre e hijo, durante este importante momento”.

Mujer dio a luz en Río Guayas; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde nació el bebé durante un traslado de emergencia desde la isla Puná a Guayaquil? Un bebé nació a bordo de una lancha ambulancia mientras su madre era trasladada desde la isla Puná hacia Guayaquil, a través del río Guayas.

El nacimiento ocurrió el viernes 13 de noviembre de 2026, durante un traslado fluvial asistido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. La madre, de 30 años, tenía 36 semanas de gestación cuando comenzó el trabajo de parto. ❓ ¿A qué hora nació el bebé en la lancha ambulancia que viajaba hacia Guayaquil? El bebé nació a las 06:52 del viernes 13 de noviembre de 2026, a bordo de una lancha ambulancia que navegaba por el río Guayas. Durante el recorrido desde la isla Puná, los paramédicos monitorearon permanentemente el estado de salud de la mujer. Sin embargo, el trabajo de parto avanzó antes de que la embarcación llegara a Guayaquil, por lo que el personal de emergencia asistió el nacimiento. ❓ ¿Quiénes asistieron el parto ocurrido en una lancha ambulancia en el río Guayas? Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil asistieron el parto de una mujer de 30 años durante su traslado desde la isla Puná.

Los profesionales brindaron atención prehospitalaria a la paciente y realizaron un monitoreo constante de su estado de salud. Cuando el trabajo de parto avanzó, proporcionaron la asistencia necesaria para el nacimiento del bebé a bordo de la embarcación. ❓ ¿A qué hospital fueron trasladados la madre y el bebé que nació en el río Guayas? La madre y el recién nacido fueron trasladados a una casa de salud de Guayaquil, cuyo nombre no fue especificado en la información difundida.

Tras el nacimiento, la lancha ambulancia arribó al muelle Discovery, en el centro de Guayaquil. Desde ese punto, ambos fueron trasladados inmediatamente a un establecimiento médico para continuar con la atención especializada. ❓¿Qué ocurrió con la madre y el recién nacido después del parto en la lancha ambulancia? La madre y el bebé recibieron atención médica posterior al nacimiento y fueron entregados a personal sanitario para continuar con los cuidados especializados.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que sus paramédicos acompañaron a la mujer durante todo el traslado y asistieron el parto ocurrido a las 06:52. Posteriormente, permanecieron junto a la madre y al recién nacido hasta concretar su entrega a los servicios médicos en Guayaquil.

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