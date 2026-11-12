Ecuador recibe de Estados Unidos un guardacostas para combatir el narcotráfico

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La Armada del Ecuador recibió oficialmente este jueves 12 de noviembre de 2026 una embarcación que perteneció al servicio de guardacostas de Estados Unidos y que ahora navegará con el nombre L.A.E. “Isla Puná”. La nave se incorporará a las capacidades del país para combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la pesca ilegal, según informó la representación diplomática estadounidense.

Lawrence Petroni, encargado de Negocios interino de la Embajada y Consulado de Estados Unidos, oficializó la transferencia. Se trata de la segunda embarcación de este tipo que ese país entrega a la Armada ecuatoriana en el último año.

Guardacostas Isla Puná reforzará operaciones contra el narcotráfico en Ecuador

El destino anunciado para la embarcación está vinculado con las operaciones de interdicción marítima de Ecuador. La cooperación busca fortalecer la capacidad de la Armada para actuar contra las actividades ilícitas en el mar, de acuerdo con la información de la Embajada.

Entre los objetivos que menciona el anuncio constan tanto el combate al narcotráfico como las acciones contra la pesca ilegal. La representación estadounidense también incluye al crimen organizado transnacional entre las amenazas que motivan esta entrega.

⚓🇺🇸🇪🇨 Más seguridad en alta mar para los Estados Unidos y el Ecuador. La Armada del Ecuador recibió oficialmente una ex guardacostas estadounidense que ahora navegará bajo el nombre L.A.E. "Isla Puná". Esta embarcación fortalecerá las capacidades del Ecuador para combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la pesca ilegal. El Chargé d’Affaires a.i. de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos, Lawrence Petroni, oficializó la transferencia de esta nave, la segunda de este tipo que los Estados Unidos entrega a la Armada del Ecuador en el último año. Esta cooperación refuerza las operaciones de interdicción marítima del Ecuador y contribuye a la seguridad de ambos países. En el marco de los 250 años de independencia de los Estados Unidos y más de 200 años de presencia diplomática estadounidense en Guayaquil, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos contra las organizaciones criminales transnacionales. Cuando nuestros socios son más fuertes, los Estados Unidos es más seguro. #Freedom250 @DefensaEc @armada_ecuador — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) November 12, 2026

Estados Unidos entrega dos guardacostas a Ecuador en un año

La transferencia del Isla Puná tiene como antecedente la entrega de otra nave del mismo tipo durante el último año. El comunicado identifica esta nueva incorporación como parte de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad marítima.

El anuncio no detalla las características técnicas de la embarcación, su autonomía, la cantidad de tripulantes ni las zonas donde operará. Tampoco precisa el nombre de la primera nave que Estados Unidos entregó dentro del período mencionado.

Cooperación marítima entre Ecuador y Estados Unidos contra el crimen organizado

La representación diplomática enmarcó la entrega en los 250 años de independencia de Estados Unidos y en más de 200 años de presencia diplomática estadounidense en Guayaquil.

En ese contexto, la Embajada reiteró su compromiso de cooperación contra las organizaciones criminales transnacionales. Según su pronunciamiento, el fortalecimiento de las operaciones marítimas ecuatorianas también contribuye a la seguridad de Estados Unidos.

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