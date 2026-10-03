Armada de Ecuador destruyó embarcación con 2,3 toneladas de droga cerca de Manta

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La Armada del Ecuador destruyó una embarcación que transportaba aproximadamente 2,3 toneladas de droga en aguas nacionales, después de interceptarla al oeste de Manta, en Manabí.

La operación contra el narcotráfico marítimo dejó además tres ciudadanos ecuatorianos aprehendidos, según información oficial difundida este sábado 3 de octubre.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que la nave fue destruida tras la intervención de las autoridades. La embarcación artesanal modificada, tipo go-fast, estaba equipada con cuatro motores fuera de borda y transportaba 55 bultos de presuntas sustancias sujetas a fiscalización.

Droga estaría valorada en 50 millones de dólares

La Armada del Ecuador señaló que el operativo se desarrolló mediante la coordinación de unidades navales y aeronavales. Los tres ciudadanos ecuatorianos encontrados a bordo quedaron a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

De acuerdo con la valoración preliminar de las autoridades, los 55 bultos de droga interceptados cerca de Mantarepresentarían una afectación económica aproximada de 50 millones de dólares para las estructuras vinculadas al narcotráfico transnacional, tomando como referencia su valor en el mercado estadounidense.

¿Por qué la Armada destruyó la embarcación?

Loffredo explicó que la decisión de destruir la embarcación utilizada para transportar droga respondió a razones de seguridad. Según el ministro, dejar una nave de estas características a la deriva supone un peligro para barcos comerciales, pesqueros y otras personas que navegan por el área.

🚨 ¡OTRO GOLPE MAS AL NARCOTRÁFICO EN EL MAR! 🚨



La Armada del Ecuador interceptó al oeste de Manta una embarcación tipo go-fast que transportaba 55 bultos de presunta droga, valorados preliminarmente en USD 50 millones en el mercado norteamericano.



Tras la operación, la… pic.twitter.com/xFNr2KTE9w — Gian Carlo Loffredo (@GianCarLoffredo) October 3, 2026

El titular de Defensa sostuvo además que intentar remolcar la embarcación hacia la costa podría poner en riesgo al personal de la Armada y Guardacostas. En ese contexto, comparó el procedimiento ecuatoriano con las operaciones realizadas por Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales.

Loffredo también aseguró que el objetivo es afectar la capacidad logística de las organizaciones criminales que utilizan embarcaciones para movilizar cargamentos ilícitos. Al referirse a quienes alternan actividades pesqueras con el transporte de drogas, el ministro los calificó de “narcoterroristas”.

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