Armada coordina el regreso de tripulantes interceptados en el Pacífico

Los tripulantes de las embarcaciones interceptadas en el Pacífico ya tienen fecha de regreso a territorio ecuatoriano. La Armada del Ecuador confirmó los detalles de la operación de retorno.

El anuncio oficial de la Armada

La Armada del Ecuador informó a la ciudadanía que, en el contexto de las operaciones que realizan unidades de los EE.UU., se coordinó recibir a nueve tripulantes de la embarcación ‘Conquista II’ y 19 tripulantes de la embarcación ‘OM2’. Los tripulantes serán trasladados al puerto de Manta en una unidad de guardacostas, con arribo tentativo el 4 de septiembre de 2026.

Según el boletín institucional, otros tripulantes continúan navegando a bordo de sus respectivas lanchas. Para apoyar su retorno, la Armada mantiene desplegados medios navales para su encuentro y acompañamiento hacia el puerto de Manta. La institución señaló que mantendrá informada a la ciudadanía conforme disponga de información oficial y verificada.

El contexto de la intercepción

La embarcación interceptada, según reportó El Comercio, está vinculada al grupo Los Choneros. La operación se dio en el marco de la cooperación conjunta entre el Comando Sur de Estados Unidos y el Gobierno de Ecuador, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental de EE.UU., contra estructuras de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Días antes de esta intercepción, Ecuador ya había realizado una serie de operativos en distintos puntos del país, con apoyo del Comando Sur de EE.UU. y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), contra estructuras vinculadas con Los Choneros y Los Lobos. Esos operativos dejaron decenas de arrestos y la incautación de armas, drogas, dinero y vehículos.

No es la primera intervención de este tipo en las últimas semanas. El 28 de agosto de 2026, las fuerzas estadounidenses destruyeron el barco nodriza ‘Los Tres Hermanos’. La tripulación de esa embarcación regresó a puerto en lanchas de arrastre y negó cualquier actividad ilícita. Sin embargo, las autoridades rechazaron esa versión y reiteraron que el barco funcionaba como una estación de reabastecimiento de combustible para actividades relacionadas con el narcotráfico.

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