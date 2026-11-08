15 ríos y esteros desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

Las lluvias en Ecuador provocaron nuevos desbordamientos de ríos y esteros en tres provincias de la Costa. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabilizó 15 cuerpos hídricos fuera de su cauce en el balance con corte a las 07:00 de este domingo 8 de noviembre de 2026.

Guayas concentra la mayor cantidad de novedades, con 10 puntos identificados. Los Ríos registra dos desbordamientos y Santa Elena, tres. El reporte incluye sectores rurales, recintos y parroquias de varios cantones.

La actualización muestra una reducción frente al balance de 16 desbordamientos que la entidad difundió el sábado 7 de noviembre a las 15:00. Sin embargo, las provincias con reportes continúan dentro de las zonas afectadas.

#DESBORDAMIENTOSCUERPOSHÍDRICOS | Con corte a las 07h00 de este domingo 8 de noviembre, se reportan 15 desbordamientos de cuerpos hídricos en Guayas, Los Ríos y Santa Elena.



Consulta los sectores afectados en las imágenes y mantente informado por los canales oficiales. pic.twitter.com/6NOem9j7vs — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) November 8, 2026

Guayas concentra la mayoría de desbordamientos

En Guayas, los reportes corresponden a ríos y esteros de ocho cantones. Daule registra tres puntos: el estero El Cañal, en el sector El Laurel, y los ríos Pula y Jaboncillo, en varios sectores de la parroquia Laurel.

La lista también incluye estos lugares:

Naranjal: río Jagüas, en el recinto Jaime Roldós.

río Jagüas, en el recinto Jaime Roldós. Balzar: estero Perinao, en varios sectores de la cabecera cantonal.

estero Perinao, en varios sectores de la cabecera cantonal. Santa Lucía: río Pula, en el recinto La Judith.

río Pula, en el recinto La Judith. Pedro Carbo: río Canaan, en el recinto Pasaje.

río Canaan, en el recinto Pasaje. Alfredo Baquerizo Moreno (Juján): río Amarillo, en la vía Juján-Simón Bolívar, y estero Ñauza, en varios recintos.

río Amarillo, en la vía Juján-Simón Bolívar, y estero Ñauza, en varios recintos. Lomas de Sargentillo: estero Loco, en varios recintos de la cabecera cantonal.

Estos reportes suman 10 puntos dentro de la provincia y representan la mayor concentración de novedades del balance nacional.

Los Ríos registra dos ríos desbordados

En Los Ríos, la Secretaría de Gestión de Riesgos identifica dos cuerpos hídricos. El primero corresponde al río Chilintomo, en Babahoyo, parroquia Febres Cordero, sector Las Juntas, con referencia a la cabecera de Mata de Cacao y Las Cañitas.

El segundo punto corresponde al río Catarama, en el cantón Urdaneta, parroquia Ricaurte, sector Santa Clara 2.

Santa Elena registra tres desbordamientos

En Santa Elena, los tres reportes corresponden a la parroquia Colonche. El río California registra un desbordamiento en la comuna La Ponga; el río Salanguillo, en la comuna del mismo nombre; y el río Javita, en las comunas Ceibitos y San Marcos.

Balance nacional con corte a las 07:00

El reporte de este domingo reúne 15 desbordamientos: 10 en Guayas, dos en Los Ríos y tres en Santa Elena. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos difundió el detalle por provincia, cantón y cuerpo hídrico para identificar los sectores que constan en el balance.

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