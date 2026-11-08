15 ríos y esteros desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena

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Las lluvias en Ecuador provocaron nuevos desbordamientos de ríos y esteros en tres provincias de la Costa. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabilizó 15 cuerpos hídricos fuera de su cauce en el balance con corte a las 07:00 de este domingo 8 de noviembre de 2026.
Guayas concentra la mayor cantidad de novedades, con 10 puntos identificados. Los Ríos registra dos desbordamientos y Santa Elena, tres. El reporte incluye sectores rurales, recintos y parroquias de varios cantones.
La actualización muestra una reducción frente al balance de 16 desbordamientos que la entidad difundió el sábado 7 de noviembre a las 15:00. Sin embargo, las provincias con reportes continúan dentro de las zonas afectadas.
En Guayas, los reportes corresponden a ríos y esteros de ocho cantones. Daule registra tres puntos: el estero El Cañal, en el sector El Laurel, y los ríos Pula y Jaboncillo, en varios sectores de la parroquia Laurel.
La lista también incluye estos lugares:
Estos reportes suman 10 puntos dentro de la provincia y representan la mayor concentración de novedades del balance nacional.
En Los Ríos, la Secretaría de Gestión de Riesgos identifica dos cuerpos hídricos. El primero corresponde al río Chilintomo, en Babahoyo, parroquia Febres Cordero, sector Las Juntas, con referencia a la cabecera de Mata de Cacao y Las Cañitas.
El segundo punto corresponde al río Catarama, en el cantón Urdaneta, parroquia Ricaurte, sector Santa Clara 2.
En Santa Elena, los tres reportes corresponden a la parroquia Colonche. El río California registra un desbordamiento en la comuna La Ponga; el río Salanguillo, en la comuna del mismo nombre; y el río Javita, en las comunas Ceibitos y San Marcos.
El reporte de este domingo reúne 15 desbordamientos: 10 en Guayas, dos en Los Ríos y tres en Santa Elena. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos difundió el detalle por provincia, cantón y cuerpo hídrico para identificar los sectores que constan en el balance.