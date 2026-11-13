Vía Babahoyo-Jujan tiene restricciones de circulación por inundaciones

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) anunció una restricción para la circulación de vehículos livianos en la vía E25, en el tramo Babahoyo-Jujan, provincia de Los Ríos. La medida rige desde las 15:00 de este viernes 13 de noviembre de 2026 y responde a las inundaciones que afectan a este corredor vial durante la temporada invernal.

La disposición busca reducir los riesgos para quienes transitan por la zona. El cierre parcial de la circulación para vehículos livianos obliga a utilizar tres rutas alternas que conectan Babahoyo, Jujan, Salitre, Samborondón y Vinces.

El Ministerio también dispuso que agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) coordinen el tránsito de vehículos pesados y mantengan vigilancia permanente en el sector.

📌 #Comunicado | Debido a inundaciones por la temporada invernal, se restringe la circulación de vehículos livianos en la vía E25, tramo Babahoyo–Jujan, desde las 15:00 de este viernes 13 de noviembre.



Recomendamos utilizar las rutas alternas detalladas a continuación ⤵️ pic.twitter.com/YplsoCuFyD — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) November 13, 2026

Tres rutas alternas para circular entre Babahoyo y Jujan

El comunicado del MIT establece tres recorridos para los conductores que necesitan movilizarse por este sector de Los Ríos:

Babahoyo-T de Baba-3 Marías-Salitre-Samborondón.

Babahoyo-Pueblo Nuevo-Simón Bolívar-Jujan.

Vinces-Macul-Palestina.

Estas vías permiten conectar distintos puntos de la provincia y mantener desplazamientos hacia Jujan y otros destinos, mientras continúe la restricción en la E25.

La medida se concentra en los vehículos livianos. El comunicado no establece una suspensión general del tránsito para todos los automotores, sino que asigna a la CTE la coordinación de la circulación de vehículos pesados.

Inundaciones motivan la restricción en la E25

El Ministerio atribuye la decisión a las inundaciones que provocó la fuerte temporada invernal en el tramo Babahoyo-Jujan. Las condiciones de la vía motivaron la limitación del tránsito para reducir la exposición de los conductores a posibles riesgos.

La E25 constituye un corredor de conexión entre localidades de Los Ríos y otros puntos de la Costa. La restricción en este tramo modifica la circulación habitual entre Babahoyo y Jujan, especialmente para quienes utilizan esta carretera como parte de sus recorridos.

La CTE coordinará el tránsito en el sector

Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tendrán a su cargo la coordinación de los vehículos pesados y el monitoreo permanente de la zona.

El Ministerio también solicitó a los conductores atender las indicaciones del personal de tránsito y mantener precauciones al circular por los sectores afectados. La institución difundirá información sobre la situación a través de sus canales oficiales.

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