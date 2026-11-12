Cierres totales y parciales en vías de cinco provincias del país

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La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) reportó cierres viales totales y parciales, además de tramos con circulación habilitada, en varias provincias del país este jueves 12 de noviembre de 2026. El informe incluye sectores de El Oro, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos y Azuay.
El reporte identifica dos cierres totales: uno en la provincia de El Oro, en el cantón El Guabo, y otro en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cantón Mejía. También registra restricciones parciales en vías de El Oro y Azuay, así como congestión vehicular en sectores de Santa Elena y Los Ríos.
En El Oro, la CTE reporta el cierre total de la carretera E-25, en el tramo conocido como Y del Cambio-La Iberia, dentro del cantón El Guabo.
La segunda restricción corresponde a la carretera E-20, en el cantón Mejía, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El cierre comprende el sector Alóag, a la altura del kilómetro 83.
En Santa Elena, la CTE identifica congestión en dos corredores viales. El primero corresponde a la E-25, en el tramo entre Capaez y San Pablo, que incluye Palmar y Ayangue.
El segundo punto está en la E-15, en los sectores de la comuna Manglaralto, Cadeate y Valdivia, además del puente entre San Antonio y Libertador Bolívar.
En Los Ríos, los reportes se concentran en el cantón Babahoyo, sobre la carretera E-25. La entidad identifica cuatro puntos con congestión:
El informe de la CTE también identifica tramos con habilitación parcial. En la provincia de El Oro, esta condición corresponde al cantón Piñas, en dos sectores: la carretera E-50, entre Saracay, Balsas y El Pindo; y la E-25, en la vía Arenillas-El Tigre, en los límites con la provincia de Puyango.
En Azuay, la restricción parcial corresponde a la carretera E-582, en los kilómetros 90 y 92 de la vía Cuenca-Molleturo.
El reporte de este jueves reúne novedades de circulación en cinco provincias. La Comisión de Tránsito del Ecuador difundió la información como parte de su actualización sobre el estado de las carreteras del país.