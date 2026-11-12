Cierres totales y parciales en vías de cinco provincias del país

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) reportó cierres viales totales y parciales, además de tramos con circulación habilitada, en varias provincias del país este jueves 12 de noviembre de 2026. El informe incluye sectores de El Oro, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos y Azuay.

El reporte identifica dos cierres totales: uno en la provincia de El Oro, en el cantón El Guabo, y otro en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cantón Mejía. También registra restricciones parciales en vías de El Oro y Azuay, así como congestión vehicular en sectores de Santa Elena y Los Ríos.

🛣️¡Te informamos sobre el estado de las vías!

La CTE recomienda conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes en la vía.



¡Conduce con responsabilidad!#GobiernoDelEcuador pic.twitter.com/WeesnaoFbF — Comisión de Tránsito 🇪🇨 (@CTEcuador) November 12, 2026

Dos vías con cierre total en El Oro y Santo Domingo

En El Oro, la CTE reporta el cierre total de la carretera E-25, en el tramo conocido como Y del Cambio-La Iberia, dentro del cantón El Guabo.

La segunda restricción corresponde a la carretera E-20, en el cantón Mejía, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El cierre comprende el sector Alóag, a la altura del kilómetro 83.

Congestión vehicular en Santa Elena y Los Ríos

En Santa Elena, la CTE identifica congestión en dos corredores viales. El primero corresponde a la E-25, en el tramo entre Capaez y San Pablo, que incluye Palmar y Ayangue.

El segundo punto está en la E-15, en los sectores de la comuna Manglaralto, Cadeate y Valdivia, además del puente entre San Antonio y Libertador Bolívar.

En Los Ríos, los reportes se concentran en el cantón Babahoyo, sobre la carretera E-25. La entidad identifica cuatro puntos con congestión:

Jujan , kilómetro 56,4, cruce de La Carmela.

, kilómetro 56,4, cruce de La Carmela. Jujan, kilómetro 53, sector de la Piladora de los Ledesma.

Kilómetro 53, a la altura del sector San José.

Kilómetro 54,4, Piladora Don Eduardo.

Circulación parcial en vías de El Oro y Azuay

El informe de la CTE también identifica tramos con habilitación parcial. En la provincia de El Oro, esta condición corresponde al cantón Piñas, en dos sectores: la carretera E-50, entre Saracay, Balsas y El Pindo; y la E-25, en la vía Arenillas-El Tigre, en los límites con la provincia de Puyango.

En Azuay, la restricción parcial corresponde a la carretera E-582, en los kilómetros 90 y 92 de la vía Cuenca-Molleturo.

El reporte de este jueves reúne novedades de circulación en cinco provincias. La Comisión de Tránsito del Ecuador difundió la información como parte de su actualización sobre el estado de las carreteras del país.

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