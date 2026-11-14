Galápagos registra fuertes lluvias este sábado 14 de noviembre

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias registradas este sábado 14 de noviembre de 2026 en las Islas Galápagos provocaron inundaciones, desbordamientos y bloqueos viales, principalmente en Santa Cruz y Baltra.

Ante el incremento del agua y los riesgos para la población, el COE cantonal de Santa Cruz solicitó la evacuación temporal de familias que habitan en zonas vulnerables.

¿Qué sectores de Galápagos están afectados?

Las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua y fuertes corrientes en diferentes sectores de Santa Cruz.

Medios locales reportaron desbordamientos de encañadas y afectaciones en varias vías.

Entre los tramos comprometidos están la carretera El Camote y la curva Brava, donde la erosión interrumpió el paso. Habitantes de la parte alta de la isla también quedaron incomunicados.

Un video difundido en redes sociales mostró cómo una corriente arrastró a un motociclista en la entrada del Parque Artesanal. El hombre logró salir del agua con ayuda de ciudadanos.

Las lluvias también motivaron una alerta gubernamental para el archipiélago. Conoce qué advertencias se emitieron para tres islas de Galápagos en esta información.

🚨 GALÁPAGOS | FUERTES LLUVIAS 🌧️ Las intensas lluvias que se registran en las islas #SantaCruz y #Baltra, en la provincia de #Galápagos, están generando fuertes corrientes de agua en varios sectores. En las inmediaciones del Parque Artesanal, en la isla Santa Cruz, una persona que se movilizaba en motocicleta sufrió una caída debido a la fuerza del agua que circulaba por el sector. La persona afectada recibió ayuda tras el incidente y, según la información disponible, se encuentra en buen estado. ⚠️ PRECAUCIÓN: Ante las fuertes precipitaciones, se recomienda a conductores y peatones evitar zonas inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse atentos a las condiciones de las vías. 📍 La situación evidencia los riesgos que representan las fuertes lluvias para la movilidad y la seguridad de la población en las islas. #Galápagos #SantaCruz #Baltra #Lluvias #Precaución — diegoanazco (@diegoanazco1) November 14, 2026

¿Qué dispuso el COE de Santa Cruz?

La Alcaldía de Santa Cruz y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal solicitaron la evacuación temporal e inmediata de las familias que viven cerca del sector La Cascada y otras zonas consideradas de riesgo.

Las autoridades recomendaron no cruzar vías inundadas ni sectores con acumulación de agua.

El COE cantonal permanece activo, con sus mesas técnicas en territorio y bajo monitoreo permanente de la emergencia.

Situación aeroportuaria en Galápagos

Las fuertes lluvias registradas este sábado han provocado el retorno de vuelos desde Baltra y San Cristóbal, aunque el Aeropuerto Seymour de Baltra permanece operativo.

✈️ AVISO IMPORTANTE El Aeropuerto Seymour permanece operativo pese a las fuertes lluvias en #Baltra. Por condiciones meteorológicas, vuelo LA 1404 de #LATAM no pudo aterrizar y retornó a #Quito. Pasajeros contactar a la aerolinea: 02 342 9700. Se informará cualquier novedad. https://t.co/Bo5ssQP8s3 — Aeropuerto Ecológico de Galápagos (@aerogalapagos) November 14, 2026

¿Continuarán las lluvias en Galápagos?

#MonitoreoSatelital | Sábado 14/nov (13h50) | Persisten las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la Región Insular. Se prevé que estas condiciones se mantengan durante las próximas horas, condiciones previstas en el pronóstico y la advertencia N.° 87. ⚠️TOME PRECAUCIONES https://t.co/IPbbTHx6Yj — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 14, 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las precipitaciones, de intensidad moderada a fuerte, continuarán durante la noche del sábado y la madrugada del domingo 15 de noviembre.

El pronóstico contempla lluvias en toda la provincia de Galápagos entre las 18:00 del sábado y las 06:00 del domingo. Las condiciones corresponden a la advertencia meteorológica N.° 87.

Las recientes precipitaciones también han tenido consecuencias en la actividad turística de San Cristóbal. Conoce cuáles son los dos sitios turísticos que cerraron temporalmente en esta isla de Galápagos.

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