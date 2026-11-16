Guayas concentra 11 de los 20 ríos y esteros desbordados en Ecuador

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Ecuador registra 20 cuerpos hídricos desbordados y 14 con tendencia a aumentar de nivel, según el reporte de la Secretaría Nacional de Riesgos, con corte a las 07:00 del 16 de noviembre de 2026, con información fue elaborada por la Dirección de Monitoreo.

Cinco provincias reportan desbordamientos

El informe de la Secretaría Nacional de Riesgos detalla que los cuerpos hídricos desbordados se encuentran en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. En total, son 20 afluentes que presentan esta condición.

En Esmeraldas se reportan los ríos Onzole y Cayapas. En Manabí, el río Portoviejo. Mientras que en Santa Elena constan los ríos California, Salanguillo y Javita.

Guayas concentra el mayor número de cuerpos hídricos desbordados

La provincia de Guayas registra 11 cuerpos hídricos desbordados, entre ellos los esteros El Cañal, San Juan, San Miguel y Guabito; los ríos Pula, Jaboncillo, Milagro, Venecia, Bachillero y Culebra; además de un canal sin nombre ubicado en Durán.

El reporte también incluye sectores de los cantones Daule, Balzar, Milagro, Pedro Carbo, Naranjal, Palestina y Durán afectados por estos desbordamientos.

Los Ríos reporta desbordamientos y aumento de nivel

En la provincia de Los Ríos se reportan dos cuerpos hídricos desbordados: los ríos Chilintomo y Cristal.

Además, esta provincia concentra ocho cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel: los ríos Quevedo, El Arenal, Oncebi, Guandubi, Catarama y Salampe, así como los esteros Bobo y Las Trancas.

Cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel

El informe señala que existen 14 cuerpos hídricos con incremento de nivel en El Oro, Guayas y Los Ríos. Entre ellos figuran el río Palmales, en El Oro; los ríos Colimes, Pula, Salitre y Vinces, además del estero Las Colembas, en Guayas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo de estos cuerpos hídricos mediante las Unidades de Monitoreo de Eventos Adversos y las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.

Desbordamiento de ríos en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos ríos y esteros están desbordados en Ecuador este 16 de noviembre de 2026? Ecuador registra 20 cuerpos hídricos desbordados y otros 14 con tendencia a aumentar de nivel, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La información corresponde al monitoreo oficial con corte a las 07:00 del lunes 16 de noviembre de 2026. Los desbordamientos se concentran en cinco provincias, mientras que los incrementos de nivel se registran en otras zonas del país. ❓ ¿Qué provincias de Ecuador registran ríos desbordados? Las provincias con cuerpos hídricos desbordados son Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. En Esmeraldas se reportan los ríos Onzole y Cayapas; en Manabí, el río Portoviejo; y en Santa Elena, los ríos California, Salanguillo y Javita. Guayas concentra el mayor número de desbordamientos, mientras que Los Ríos registra dos afluentes en esta condición. ❓ ¿Cuántos ríos y esteros están desbordados en Guayas? Guayas registra 12 cuerpos hídricos desbordados, la mayor cantidad entre las provincias afectadas de Ecuador. Entre los afluentes mencionados en el reporte constan los ríos Pula, Jaboncillo, Milagro, Venecia, Bachillero y Culebra, así como los esteros El Cañal, San Juan, San Miguel y Guabito. Las afectaciones comprenden sectores de Daule, Balzar, Milagro, Pedro Carbo, Naranjal, Palestina y Durán. ❓ ¿Qué ríos están aumentando de nivel en Los Ríos? Ocho cuerpos hídricos presentan tendencia a aumentar de nivel en Los Ríos, entre ellos seis ríos y dos esteros. Los ríos bajo monitoreo son Quevedo, El Arenal, Oncebi, Guandubi, Catarama y Salampe, además de los esteros Bobo y Las Trancas. La provincia también registra dos ríos desbordados: Chilintomo y Cristal. ❓ ¿Qué ríos de Ecuador presentan tendencia a desbordarse? Un total de 14 cuerpos hídricos presentan tendencia a aumentar de nivel en las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos, según el reporte oficial. Entre los afluentes monitoreados se encuentran el río Palmales, en El Oro; los ríos Colimes, Pula, Salitre y Vinces, y el estero Las Colembas, en Guayas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene la vigilancia mediante sus unidades de monitoreo y otras instituciones competentes. El aumento de nivel no significa necesariamente que todos estos afluentes vayan a desbordarse.

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