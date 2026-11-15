Bomberos despliegan 80 rescatistas en Milagro ante emergencias por inundaciones

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

Milagro, en la provincia del Guayas, fortalece su capacidad de respuesta ante las inundaciones con el despliegue de 15 botes y 80 rescatistas de los Cuerpos de Bomberos de la Zona 2. La medida busca atender las emergencias y proteger a las familias afectadas por las condiciones climáticas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) coordina y da seguimiento a las acciones entre las instituciones. El objetivo es reforzar la atención en las zonas vulnerables ante el incremento de las lluvias y las posibles inundaciones.

Milagro activa equipos de rescate ante el riesgo de inundaciones

El despliegue de los equipos de bomberos se desarrolla en medio de un escenario climático complejo para Ecuador. Las anomalías climáticas y oceanográficas en el océano Pacífico mantienen activo el fenómeno de El Niño.

Tras la última sesión técnica de los comités científicos, el Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño (IEFEN) se ubicó en siete puntos. Además, la proyección anticipa un escenario extraordinario hacia el cierre del año, con características comparables a los eventos de 1982-1983 y 1997-1998.

El Niño aumenta la preocupación por lluvias y aguajes en Ecuador

Las condiciones del océano y las mareas representan un riesgo adicional para las ciudades costeras. En Guayaquil, la coincidencia de lluvias intensas, crecidas del río Guayas y pleamares podría dificultar el desfogue de las aguas lluvias.

El calendario contempla aguajes del 8 al 11 de diciembre. También prevé períodos de máximos aguajes del 25 al 28 de noviembre y del 23 al 26 de diciembre de 2026.

Inundaciones en Ecuador dejan miles de damnificados

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento de las aguas del Pacífico y la alteración de los patrones de lluvia. Según datos recogidos por EFE, desde el 28 de agosto se registran 12 personas fallecidas en el país.

El Gobierno declaró la alerta roja nacional en esa fecha, mientras las autoridades mantienen acciones de prevención y respuesta ante las emergencias.

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