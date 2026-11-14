Roberto Luque informa sobre la búsqueda de dos desaparecidos tras las lluvias en Guayaquil

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

Las fuertes precipitaciones registradas en Guayaquil durante el viernes 13 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones y múltiples emergencias.

Los organismos de respuesta mantienen desplegados sus equipos para atender los casos reportados.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, informó sobre las labores de búsqueda de dos personas desaparecidas y lamentó las muertes ocurridas.

Equipos de emergencia buscan a dos personas en Florida Norte

A través de su cuenta en X, este sábado 14 de noviembre de 2026, Roberto Luque informó que los equipos de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil e Interagua continúan desplegados en Florida Norte para localizar a dos personas reportadas como desaparecidas.

Ambas habrían caído accidentalmente a un canal de agua en medio de las anegaciones.

“En Florida Norte, se mantienen desplegados los equipos de respuesta. Extremamos esfuerzos para la búsqueda y localización de las dos personas”, escribió el ministro.

Dos personas fallecieron durante las lluvias en Guayaquil

En el mismo mensaje, Luque lamentó el fallecimiento de dos ciudadanos en los sectores de Letamendi y Pascuales.

Una de las víctimas fue un taxista que sufrió un infarto dentro de su vehículo mientras el agua ingresaba en una vía de Pascuales.

El segundo caso corresponde a un joven de 17 años que cayó en una zanja en el suroeste y fue arrastrado hasta el Estero Salado, siendo hallado por los bomberos.

Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de dos personas en los sectores de Letamendi y Pascuales, en medio de las emergencias provocadas por las intensas lluvias e inundaciones en Guayaquil. Mi más sentida solidaridad con sus familias y seres queridos en estos momentos de dolor. En Florida Norte, se mantienen desplegados los equipos de respuesta de @PoliciaEcuador , @BomberosGYE e @interagua. Extremamos esfuerzos para la búsqueda y localización de las dos personas reportadas como desaparecidas. Estamos junto a las familias afectadas, los acompañaremos y brindaremos el apoyo necesario desde @MinTrabajoEc (MTDH). #JuntosAnteElNiño — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) November 14, 2026

Las lluvias inundaron cerca de 50 sectores de Guayaquil

Las precipitaciones afectaron a alrededor de 50 sectores con niveles de agua superiores a la cintura, complicando el tránsito y el suministro eléctrico en la tercera lluvia fuerte del último mes.

En Milagro, el desbordamiento de tres ríos obligó a habilitar albergues temporales y suspender clases presenciales, sumándose a afectaciones en otros diez afluentes de la Costa.

El fenómeno El Niño deja más afectados en Ecuador

El calentamiento del océano Pacífico altera los patrones de lluvia en el país.

Desde la declaratoria de alerta roja el 28 de agosto, las emergencias asociadas a este fenómeno han dejado otras 12 personas fallecidas y 26 786 damnificadas a nivel nacional.

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