Así están las previsiones de lluvias para este domingo 15 de noviembre

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El pronóstico meteorológico para este domingo 15 de noviembre de 2026 contempla diferentes niveles de intensidad de lluvia en la provincia de Manabí.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió las condiciones previstas para varias localidades durante esta jornada.

El documento establece los períodos en los que podrían presentarse las precipitaciones de mayor intensidad y diferencia los sectores con lluvias fuertes de aquellos donde se esperan eventos normales o moderados.

Los cantones de Manabí con pronóstico de lluvias fuertes

De acuerdo con el boletín meteorológico del Inamhi para las regiones Costa y Galápagos, seis cantones de Manabí están identificados con el nivel rojo, correspondiente a precipitaciones de fuerte intensidad.

Las localidades señaladas son:

24 de Mayo

Jipijapa

Montecristi

Paján

Puerto López

Bolívar

Según el organismo, las lluvias de mayor intensidad se esperan durante la mañana.

El pronóstico advierte que estos eventos podrían tener una duración variable y prolongarse durante varias horas.

El reporte también contempla precipitaciones de intensidad normal o moderada en otros sectores de la provincia.

Manta y Portoviejo tendrán precipitaciones moderadas

Para Manta y Portoviejo, el Inamhi prevé lluvias de intensidad normal o moderada durante la mañana de este domingo.

El boletín también incluye en esta categoría a Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Junín, Olmedo, Pedernales, Pichincha, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre, Tosagua y Manga del Cura.

El nivel naranja del pronóstico identifica las zonas donde podrían registrarse precipitaciones constantes, cuya intensidad puede variar durante el período señalado.

El horario que contempla el pronóstico del Inamhi

El boletín meteorológico comprende el período entre las 07:00 y las 19:00 de este domingo 15 de noviembre.

Sin embargo, el Inamhi aclara que los horarios señalados para cada provincia corresponden al momento de mayor intensidad de las precipitaciones.

Por ello, que las lluvias más fuertes estén previstas para la mañana no descarta que se presenten precipitaciones de menor intensidad durante el resto del día.

El organismo también advierte que pueden existir sectores sin lluvias dentro de las zonas contempladas en el pronóstico.

Otras provincias de la Costa también tendrán lluvias

El reporte meteorológico del Inamhi incluye precipitaciones fuertes en sectores de Guayas, Esmeraldas y Santa Elena.

En otras localidades de la región Costa se esperan lluvias normales o moderadas.

Para Santo Domingo de los Tsáchilas, el pronóstico contempla precipitaciones de intensidad normal o moderada, principalmente durante la tarde.

En Galápagos también se prevén lluvias fuertes durante la tarde, dentro del período comprendido entre las 06:00 y las 18:00.

Recomendaciones ante las lluvias de este domingo

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones al movilizarse, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse atenta a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El pronóstico actualizado puede consultarse en la página oficial del Inamhi.

❓ ¿En qué cantones se esperan las lluvias más fuertes este domingo 15 de noviembre? El Inamhi pronostica precipitaciones de fuerte intensidad en 24 de Mayo, Jipijapa, Montecristi, Paján, Puerto López y Bolívar.

Contexto: Según el boletín meteorológico para las regiones Costa y Galápagos, estos cantones están identificados con el nivel rojo. Las lluvias más intensas se prevén durante la mañana. ❓ ¿Qué pronóstico de lluvias hay para Manta y Portoviejo este domingo? Para Manta y Portoviejo se esperan precipitaciones de intensidad normal o moderada durante la mañana.

Contexto: El Inamhi incluye a estas localidades en el nivel naranja de su pronóstico, que contempla lluvias constantes cuya intensidad puede variar. ❓ ¿Hasta qué hora se esperan lluvias en Manabí este domingo 15 de noviembre? El pronóstico del Inamhi comprende el período entre las 07:00 y las 19:00 de este domingo.

Contexto: El organismo aclara que los horarios señalados corresponden al momento de mayor intensidad de las precipitaciones, por lo que podrían registrarse lluvias de menor intensidad durante otras horas. ❓ ¿Dónde consultar el pronóstico actualizado de lluvias del Inamhi? La ciudadanía puede consultar los boletines y pronósticos meteorológicos en la página oficial del Inamhi.

Contexto: La información permite conocer las condiciones meteorológicas previstas para las distintas regiones del país.

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