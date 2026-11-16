Inamhi advierte lluvias en 16 provincias de Ecuador y radiación UV extremadamente alta

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica lluvias de diferente intensidad en Ecuador para este lunes 16 de noviembre de 2026. Las precipitaciones alcanzarán a las regiones Costa, Sierra, Amazonía e Insular, aunque las condiciones variarán según la zona. Galápagos tendrá los eventos más fuertes, mientras que varias provincias del territorio continental registrarán lluvias moderadas y lloviznas.

El pronóstico también advierte sobre niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV) en cinco provincias de la Sierra. El organismo recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad. Estas condiciones se suman a un escenario de lluvias que continúa afectando a distintas localidades del país.

Galápagos tendrá las lluvias más fuertes y la Costa registrará precipitaciones

En la región Insular, el Inamhi prevé lluvias fuertes durante la tarde de este lunes en la isla Isabela. Las precipitaciones podrían extenderse durante varias horas. Por esta razón, el organismo recomienda a los habitantes y visitantes mantenerse pendientes de las actualizaciones meteorológicas.

En la Costa, el pronóstico contempla precipitaciones en seis provincias: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. La intensidad será principalmente moderada, aunque las condiciones pueden variar entre localidades.

En El Oro, las lluvias podrían aparecer hacia el final de la tarde en los cantones Balsas, Las Lajas, Marcabelí, Piñas, Portovelo y Zaruma.

Mientras tanto, Esmeraldas tendrá precipitaciones en los cantones Eloy Alfaro, Quinindé y San Lorenzo. El reporte del Inamhi también señala que durante la noche del domingo 15 y la madrugada de este lunes existía la posibilidad de lluvias fuertes en esta provincia.

Para el resto de la Costa, el organismo anticipó lluvias moderadas y lloviznas durante ese mismo período. Estas condiciones forman parte del pronóstico que comprende la noche del 15 y la jornada del 16 de noviembre.

⛈️ Pronóstico de lluvias ⏰ Este es el pronóstico para mañana lunes 16 de nov 2026 👉 El período de tiempo con la mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón📍 🤝 Te mantendremos informado ante cualquier cambio de las condiciones #JuntosAnteElNino #inamhi https://t.co/8lI960Sw2X — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 16, 2026

La Sierra tendrá lluvias moderadas y cinco provincias registrarán radiación UV extrema

En la región Sierra, el Inamhi prevé precipitaciones moderadas en Azuay, Carchi, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua. Bolívar también tendrá lluvias moderadas y lloviznas durante la tarde.

La Amazonía, por su parte, registrará lloviznas en sus cinco provincias: Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

Además de las precipitaciones, el pronóstico incluye una advertencia por los niveles de radiación ultravioleta. El Inamhi identificó cinco provincias con un Índice Máximo de Radiación Ultravioleta (IUV) extremadamente alto para este lunes:

Imbabura

Pichincha

Cotopaxi

Tungurahua

Chimborazo

En el resto de la Sierra, los niveles de radiación serán muy altos en la mayoría de las provincias. La Amazonía también presentará índices muy altos, mientras que en la Costa se esperan valores que irán de moderados a muy altos.

Ante estas condiciones, el Inamhi aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, especialmente en las zonas donde la radiación alcance niveles muy altos o extremadamente altos.

De esta manera, el pronóstico para este lunes combina precipitaciones en las cuatro regiones del país con condiciones de radiación solar que requieren precaución, principalmente en cinco provincias de la Sierra.

Pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta (IUV) para el lunes 16 de noviembre de 2026. 🌤️🌥️ https://t.co/9UC8Ocd9io — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 15, 2026

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