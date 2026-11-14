Estas son las previsiones de lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador durante el fin de semana

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene una alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Ecuador. Las condiciones climáticas podrían afectar principalmente a provincias de la Costa y sectores de la cordillera occidental durante este sábado 14 de noviembre de 2026.

Según el pronóstico meteorológico nacional, las precipitaciones de mayor intensidad están previstas para las noches del viernes 13 y sábado 14 de noviembre. La advertencia permanecerá vigente hasta las 07:00 del domingo 15 de noviembre, con un nivel de amenaza severo en las zonas identificadas.

¿Qué provincias de Ecuador registrarán lluvias intensas?

El Inamhi prevé precipitaciones muy fuertes en Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro. También se esperan lluvias considerables en sectores de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos.

En la Sierra, el pronóstico del tiempo advierte mayor intensidad de lluvias en zonas occidentales de Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Loja. Estas condiciones podrían provocar dificultades en las vías, especialmente en sectores montañosos y áreas susceptibles a deslizamientos.

La Amazonía también experimentaría precipitaciones ocasionales de intensidad moderada en Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Mientras tanto, para Galápagos se esperan lluvias moderadas y episodios puntualmente fuertes.

Lluvias en Ecuador elevan el riesgo de inundaciones

Las fuertes lluvias previstas por el Inamhi podrían ocasionar acumulación de agua en viviendas, negocios y carreteras. El organismo también advierte sobre posibles afectaciones a la movilidad por caída de árboles, neblina y presencia de agua en las vías.

Otro riesgo asociado con las tormentas eléctricas es el incremento del caudal de ríos y quebradas. La advertencia incluye zonas vulnerables de la Costa y sectores de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Galápagos también enfrenta alerta por lluvias intensas

En Galápagos, el Inamhi prevé lluvias de intensidad moderada a puntualmente fuerte durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre de 2026.

La región Insular permanece bajo una alerta meteorológica de nivel severo, vigente hasta las 07:00 del domingo. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, según el pronóstico oficial.

Las lluvias en Galápagos también representan un riesgo para la movilidad y las actividades cotidianas de sus habitantes. Entre las posibles afectaciones están la acumulación de agua en sectores vulnerables y las dificultades para circular por caminos inundados. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los avisos del Inamhi y evitar desplazamientos por zonas anegadas.

Recomendaciones ante las alertas del Inamhi

Frente a las condiciones climáticas adversas, se recomienda evitar la circulación por zonas inundadas, mantenerse alejado de ríos y quebradas y extremar las precauciones en carreteras expuestas a deslizamientos.

La ciudadanía puede consultar los pronósticos actualizados y las advertencias meteorológicas en el portal oficial del Inamhi. En caso de emergencias, las autoridades recomiendan comunicarse con el ECU 911.

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