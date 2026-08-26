Un modelo ciudadano para medir el clima que Ecuador debe mirar de cerca

A las 07:00 de cada mañana, 56 personas en 35 cantones del Ecuador salen a mirar un cilindro de plástico empotrado en un pilar de sus casas o fincas; miden las lluvias y observan el clima. Anotan un número. A veces es cero. Ese cero también viaja a una base de datos en Guayaquil y termina en los mapas que revisan el Inamhi, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Agricultura.

La información meteorológica que envía la red de voluntarios del clima representa un gran aporte para el país, porque ayuda a anticipar fenómenos climáticos para tomar decisiones oportunas y adecuadas.

La Red de Observadores Voluntarios del Clima (Volunclima) lleva cinco años en el país. La impulsa el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen), con financiamiento de proyectos de la cooperación internacional. Ninguno de sus miembros recibe una remuneración por esta tarea. Son agricultores, en su mayoría; también docentes, guardaparques, representantes de juntas parroquiales y técnicos de gobiernos locales.

El valor de esa constancia se aprecia mejor con un caso concreto. En mayo de 2024, la medición de una estación en Galápagos permitió establecer que el déficit de lluvia llegaba al 40%. El Ciifen llevó esos reportes al gobierno de la provincia y allí se tomaron decisiones para atenuar el efecto de la sequía. En Palestina, Guayas, un técnico municipal alimenta con los datos de la estación un modelo de alerta temprana de crecidas.

La información sirve para todos, desde los organismos estatales hasta los propios agricultores. Por ejemplo, Jackson Ortiz, en Pedro Carbo, revisa su pluviómetro y decide si riega o no: si pasó de los 10 milímetros, ese día ahorra agua, combustible y jornal. María Pelay mide en Jipijapa con estudiantes de bachillerato agropecuario que llevan la cifra a la casa, donde sus padres siembran maíz y otros cultivos. Patricio Zambrano reporta desde Pabón, en Chone, y con esos registros sus vecinos anticipan los desbordes de los ríos de su comunidad.

Ahí está el aporte y compromiso ciudadano más importante. En un país donde las lluvias varían de un recinto a otro y donde El Niño y La Niña reordenan cada temporada agrícola, contar con un registro diario levantado por quien vive en el lugar cambia de perspectiva. La comunidad deja de esperar la noticia y empieza a producir su propia información y de utilidad.

Naciones Unidas reconoció a Volunclima como un compromiso voluntario que apoya el Marco de Sendai, dentro del pilar del conocimiento del riesgo. El reconocimiento internacional confirma algo que se construyó sin presupuesto estatal, con instrumentos importados, capacitaciones por videollamada y grupos de WhatsApp. Cinco años de series de datos que hoy sirven para investigar, prever y decidir.

Vale la pena que la sociedad y las autoridades conozcan y aplaudan este esfuerzo ciudadano y compromiso de quienes se levantan temprano todos los días para avisar si hubo o no lluvias en 56 rincones del país.

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