Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Las lluvias registradas en Guayaquil la noche del 16 de noviembre y mañana de este 17 de noviembre de 2026 provocaron acumulación de agua en varios sectores de la ciudad, según un reporte emitido por Segura EP.

La actualización difundida a las 08:00 señala que se activó la coordinación con Emapag EP e Interagua para atender las novedades reportadas en distintos puntos de la ciudad.

Sectores con acumulación de agua en Guayaquil

De acuerdo con el informe, se registraron anegaciones en los siguientes sectores:

Guasmo Sur, cooperativa 12 de Octubre, en la avenida Domingo Comín y Primer Callejón 54C SE.

Avenida 25 de Julio.

Cooperativa Los Jardines, en el Primer Pasaje 1SO y Noveno Callejón 53.

Cooperativa Amazonas, en la intersección de las avenidas Puyo y Tena.

Las entidades responsables desplegaron personal para el monitoreo y atención de estas novedades.

Pronóstico del clima para este 17 de noviembre

Las autoridades informaron que continúan vigilando el comportamiento de las lluvias y las condiciones hidrometeorológicas en la ciudad.

Para este martes 17 de noviembre, el pronóstico prevé temperaturas entre 26 °C y 32,5 °C en Guayaquil, condiciones mayormente nubladas y precipitaciones de intensidad variable.

En la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que durante la tarde podrían presentarse lloviznas intermitentes y en la noche chubascos débiles.

Además, se estima una precipitación acumulada de 33,02 milímetros, una humedad relativa del 89 % y vientos de 3 m/s.

La radiación ultravioleta alcanzará un nivel 8, considerado muy alto, por lo que se recomienda tomar precauciones en exposiciones prolongadas al sol.

Autoridades alertan sobre las mareas

Segura EP también difundió la tabla de mareas correspondiente al 17 de noviembre e hizo un llamado a la población que reside en sectores cercanos a ríos y esteros a mantenerse informada.

La información muestra que en el Puerto de Guayaquil se prevé una pleamar de 3,50 metros a las 12:14 y una bajamar de 1,04 metros a las 18:36.

Las autoridades recomendaron revisar la información oficial y permanecer atentos a cualquier novedad relacionada con las condiciones climáticas y marítimas.

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