¿El alcantarillado de Guayaquil es insuficiente? esto dicen los expertos

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

Las primeras lluvias de la temporada en Guayaquil ya dejan una huella de destrucción. Calles inundadas, infraestructuras colapsadas, fallecidos y familias que lo han perdido todo tras el ingreso del agua a sus viviendas forman parte del panorama que enfrenta la ciudad. El torrencial más reciente, del domingo 1 de noviembre de 2026, dejó 95 zonas e inundaciones en 25 sectores.

Mientras los afectados continúan sacando el agua de sus hogares, las críticas apuntan hacia un mismo responsable: el sistema de alcantarillado de Guayaquil. ¿Está obsoleto? ¿La falta de mantenimiento agrava las inundaciones? ¿O existen otros factores que explican por qué la ciudad queda bajo el agua cada vez que llueve intensamente?

Especialistas consultados por EL COMERCIO analizan qué ocurre bajo las calles de Guayaquil, cuáles son las limitaciones de su sistema de drenaje y qué otros factores contribuyen a que las lluvias se conviertan en una emergencia.

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¿Guayaquil tiene un sistema de alcantarillado obsoleto?

Varios sectores del norte de Guayaquil anegados luego de la fuerte lluvia que cayó sobre Guayaquil el 1 de noviembre de 2026. Fotos: API

Las inundaciones en Guayaquil no pueden atribuirse únicamente a la antigüedad del alcantarillado. De acuerdo con especialistas en hidráulica, la capacidad de los sistemas de drenaje, el mantenimiento, la intensidad de las lluvias, el crecimiento urbano, la topografía y la influencia de las mareas son factores que inciden en la acumulación de agua en la ciudad.

Los expertos explican que, en los eventos de lluvia, el elemento más directamente relacionado con las inundaciones es el sistema de drenaje pluvial, encargado de evacuar las aguas lluvias, más que el alcantarillado sanitario, destinado al transporte de aguas residuales.

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG EP) lleva adelante el Plan Choque IV que tiene como finalidad fortalecer la capacidad de drenaje de la ciudad ante las lluvias intensas y los efectos del fenómeno de El Niño.

Según EMAPAG EP, las intervenciones incluyen infraestructura hidráulica destinada a aumentar la capacidad del sistema pluvial y acelerar el drenaje en zonas donde históricamente el agua permanece acumulada durante varias horas.

El mantenimiento del alcantarillado en Guayaquil

Marcelo Macías, ingeniero en hidráulica, sostiene que un sistema antiguo no necesariamente funciona mal por su edad. Sin embargo, advierte que los problemas aparecen cuando la infraestructura queda subdimensionada frente al crecimiento urbano o cuando pierde capacidad por deterioro, sedimentación, acumulación de basura, vegetación, conexiones deficientes o falta de mantenimiento.

Según el especialista, cuando una tubería tiene parte de su sección ocupada por residuos u otros elementos, disminuye su capacidad real de transporte. En esas condiciones, durante una lluvia intensa, el agua puede llegar más rápido de lo que el sistema puede captar y evacuar, provocando acumulaciones en las calles.

Limitaciones de capacidad en algunos sectores

Macías señala que existen sectores donde la capacidad hidráulica resulta limitada, especialmente cuando coinciden lluvias intensas o prolongadas con mareas elevadas. En esos escenarios, disminuye la capacidad de evacuación por gravedad y algunos sistemas pueden saturarse.

El ingeniero Iván Jácome, docente de hidráulica en la Universidad de las Américas, añade que la capacidad debe evaluarse por cuencas y sectores específicos. Factores como el diámetro de las tuberías, la capacidad de los colectores, las pendientes, el estado de los sumideros y las condiciones de descarga influyen en el desempeño de la infraestructura.

Los especialistas coinciden en que no es correcto afirmar que todo el sistema pluvial de Guayaquil es insuficiente ni que toda la ciudad presenta los mismos problemas de drenaje.

Las mareas altas también afectan el drenaje

Urdesa es una de las zonas que donde la marea alta se acumula.

Las inundaciones en Guayaquil no siempre son consecuencia directa de las lluvias. La marea alta o pleamar es otro fenómeno que puede provocar acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad, especialmente en zonas bajas (2 metros sobre el nivel del mar, Guayaquil en sí está a 4 metros sobre el nivel del mar) y cercanas al Estero Salado y al río Guayas.

Cuando la marea alcanza sus niveles más altos (4 o 5 metros de altura), el agua encuentra mayores dificultades para escurrirse hacia los cuerpos hídricos, lo que frena el drenaje urbano. El problema se intensifica cuando la pleamar coincide con precipitaciones intensas.

Jácome explica que en determinados sectores pueden requerirse válvulas antirretorno, estaciones de bombeo, reservorios temporales y otras obras que permitan mantener la evacuación del agua cuando las condiciones externas dificultan el drenaje por gravedad.

Entre los puntos identificados con mayor exposición a este fenómeno se encuentran: Sector del puente El Velero, Cisne II, La Trinitaria, Guasmos, Avenida Domingo Comín, La Chala, La Décima y 10 de Agosto.

La basura también bloquea el flujo de agua en las alcantarillas

Durante la lluvia del 19 de octubre se encontró basura en algunos puntos del norte de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes.

Segura EP indica que cerca del 90% de los casos de acumulación de agua en sectores urbanos están relacionados con sumideros obstruidos por desechos, una situación que afecta tanto al norte como al sur de Guayaquil.

Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, que, en muchos casos, basta una funda plástica o una pequeña cantidad de residuos para bloquear el drenaje de aguas lluvias y provocar anegaciones que pueden extenderse por varias cuadras.

Durante las labores de limpieza, los equipos han retirado de la red de alcantarillado objetos como llantas, alfombras, equipos electrónicos y otros elementos de gran tamaño que nunca debieron terminar en los sumideros.

De acuerdo con el monitoreo de Segura EP, sectores como Sauces, Guayacanes y Alborada figuran entre los puntos con mayores reportes de sumideros obstruidos por basura.

¿Hay una solución para las inundaciones de Guayaquil?

Los especialistas plantean una estrategia integral para reducir el riesgo de inundaciones. Entre las medidas mencionan el mantenimiento permanente de colectores y sumideros, la ampliación selectiva de infraestructura donde los estudios determinen insuficiencia de capacidad, la implementación de sistemas de bombeo y almacenamiento temporal, y la recuperación de espacios naturales que permitan retener agua de lluvia.

Jácome señala además la necesidad de fortalecer el monitoreo mediante estaciones de medición, inspecciones periódicas, sistemas de alerta y modelos hidráulicos que permitan planificar intervenciones con base en evidencia técnica.

Ambos expertos coinciden en que la responsabilidad del alcantarillado en las inundaciones debe determinarse mediante estudios hidráulicos específicos y no a partir de generalizaciones.

Marea alta y drenaje en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué se inunda Guayaquil cada vez que llueve intensamente? Las inundaciones en Guayaquil se producen por una combinación de factores: lluvias intensas, limitaciones del drenaje pluvial, acumulación de basura en los sumideros, crecimiento urbano y mareas altas.

Los especialistas en hidráulica Marcelo Macías e Iván Jácome explican que la topografía de la ciudad y su cercanía al río Guayas y al Estero Salado dificultan la evacuación del agua, especialmente cuando las precipitaciones coinciden con la pleamar. ❓ ¿El sistema de alcantarillado de Guayaquil está obsoleto? No se puede afirmar que todo el sistema de alcantarillado de Guayaquil esté obsoleto. Sin embargo, existen sectores donde la infraestructura de drenaje pluvial presenta limitaciones de capacidad o requiere mantenimiento.

El ingeniero Marcelo Macías señala que la antigüedad de las tuberías no determina necesariamente su funcionamiento. Los problemas surgen cuando el crecimiento urbano supera la capacidad de la infraestructura o cuando la acumulación de sedimentos y residuos reduce el flujo del agua. ❓ ¿Cómo afectan las mareas altas a las inundaciones en Guayaquil? Las mareas altas dificultan la evacuación de las aguas lluvias hacia el río Guayas y el Estero Salado, lo que puede provocar inundaciones, especialmente en sectores bajos de la ciudad.

Cuando la pleamar alcanza niveles de entre cuatro y cinco metros, el drenaje por gravedad puede verse limitado. Sectores como La Trinitaria, Guasmos, Cisne II, La Chala y la avenida Domingo Comín están expuestos a este fenómeno. Los especialistas plantean incorporar estaciones de bombeo, válvulas antirretorno y reservorios temporales. ❓ ¿Qué relación tiene la basura con las inundaciones en Guayaquil? Según Segura EP, cerca del 90 % de los casos de acumulación de agua en sectores urbanos están relacionados con sumideros obstruidos por desechos.

La acumulación de fundas plásticas, llantas, alfombras y otros residuos bloquea el ingreso del agua al sistema de drenaje pluvial. Sauces, Guayacanes y Alborada figuran entre los sectores con mayores reportes de obstrucciones, de acuerdo con el monitoreo municipal. ❓¿Qué soluciones proponen los expertos para reducir las inundaciones en Guayaquil? Los especialistas recomiendan mejorar el mantenimiento del drenaje pluvial, ampliar la infraestructura en sectores críticos, implementar sistemas de bombeo y recuperar espacios naturales que permitan absorber y retener el agua lluvia.

La EMAPAG EP ejecuta el Plan Choque IV en sectores como Montebello, Villa Bonita, Renacer, Mapasingue Oeste y la calle Rumichaca. Además, los expertos plantean fortalecer el monitoreo hidráulico, realizar inspecciones periódicas y desarrollar obras basadas en estudios técnicos para reducir la vulnerabilidad de Guayaquil frente a las lluvias intensas.

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