Guayaquil activa plan de contingencia por lluvias con albergues y ayuda humanitaria para damnificados

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Las torrenciales lluvias registradas el pasado domingo 1 de noviembre de 2026 en Guayaquil dejaron 95 zonas con acumulación de agua, 25 sectores inundados y una persona fallecida.

Uno de los sectores más golpeados fue Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil, donde las consecuencias del aguacero siguen siendo evidentes. Tres días después de las inundaciones, varias familias continúan solicitando ayuda tras perder sus pertenencias y, en algunos casos, quedarse sin un lugar donde vivir.

Ante esta emergencia, las dependencias del Municipio de Guayaquil, incluido el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, mantienen activos sus equipos para monitorear las afectaciones, atender las emergencias y ejecutar acciones de respuesta en los sectores perjudicados.

Albergues temporales ante emergencia por lluvias

Ante las torrenciales lluvias que golpean a Guayaquil, la Empresa Municipal de Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE EP) en coordinación con Segura EP mantiene habilitado cuatro albergue temporales para atender a familias afectadas.

Cynthia Zambrano, gerente de la DASE, indica que estos espacios cuentan con capacidad para recibir a 157 personas y forman parte de un plan de contingencia que contempla la activación de hasta 21 alojamientos temporales en distintos sectores de la ciudad.

Los espacios habilitados son:

CAMI Pascuales

CAMI Pro 29 y Oriente

ZUMAR (Bastión Popular)

Albergue Ciudadano Municipal (Coop. Autoridad Portuaria)

Al momento hay dos familias que se refugian en estos espacios, una de ellas proveniente de Las Orquídeas. Las personas alojadas reciben alimentación, atención médica y asistencia integral, incluyendo apoyo veterinario para mascotas.

Así puede solicitar alojamiento temporal

Zambrano indicó que aún no ha sido necesario habilitar la totalidad de los espacios identificados, ya que muchas familias han optado por permanecer en sus viviendas pese a las afectaciones, lo que supone un riesgo para sus vidas. “Muchas familias no quieren abandonar sus hogares, realmente temen mucho por sus pertenencias, por los daños materiales”, refiere.

“Hasta el momento digamos que las circunstancias han permitido que se queden en sus hogares, a pesar de que muchos de ellos están en condiciones que no son aptas, pero han decidido quedarse ahí y, sin embargo, nosotros por responsabilidad le hemos dicho que si esto llega a mayores tomen en consideración los albergues temporales que están realmente preparados para recibirlos”, agrega.

Las familias que requieran alojamiento temporal deben comunicarse al ECU 911 o a la línea municipal 181, donde se evalúa cada caso para coordinar la atención necesaria.

Los albergues permanecerán operativos durante el tiempo que dure la emergencia y, de ser necesario, podrá ampliar rápidamente la capacidad de atención mediante la activación de nuevos espacios y zonas de campamento en áreas seguras.

Ayuda humanitaria para damnificados

Zambrano sostuvo que paralelamente, las brigadas municipales recorren sectores afectados como Las Orquídeas, Sergio Toral, Monte Sinaí, Bastión Popular y Flor de Bastión para entregar ayuda humanitaria e informar sobre la disponibilidad de los albergues. Según indicó el Municipio de Guayaquil, Segura EP entregó 308 kits de asistencia humanitaria, que permitieron brindar apoyo a 148 familias.

Por su parte, la Dirección de Salud activó brigadas médicas para brindar atención a los ciudadanos afectados por las inundaciones. Paralelamente, desplegó equipos de fumigación que recorrieron viviendas y espacios exteriores con el objetivo de prevenir la proliferación de mosquitos y otros vectores transmisores de enfermedades, así como reducir los riesgos sanitarios derivados de la acumulación de agua.

Atención para los animales ante emergencia de lluvias

Según un reporte emitido el 3 de noviembre, la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (ProAnimal) realizó cinco rescates y brindó dos atenciones veterinarias en albergues, como parte de las acciones de respuesta ante las emergencias provocadas por las intensas lluvias en Guayaquil.

Además, la entidad mantuvo personal veterinario de guardia en el Centro Veterinario Municipal y equipos desplegados en territorio para atender casos de emergencia, especialmente de animales afectados por las inundaciones que requerían asistencia inmediata.

Mantenimiento preventivo EMAPAG

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional de Ecuador emitió seis resoluciones para atender las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias y el fenómeno de El Niño. Entre las medidas adoptadas, dispuso que el GAD Municipal de Guayaquil y EMAPAG EP ejecuten labores de mantenimiento preventivo y extraordinario.

Así responde el Municipio de Guayaquil ante emergencia de lluvias; preguntas fecuentes

❓ ¿Cuántos albergues temporales están habilitados en Guayaquil por las lluvias de noviembre de 2026? El Municipio de Guayaquil mantiene habilitados cuatro albergues temporales, con capacidad para recibir a 157 personas afectadas por las inundaciones.

Los espacios están ubicados en CAMI Pascuales, CAMI Pro 29 y Oriente, ZUMAR en Bastión Popular y el Albergue Ciudadano Municipal, en la cooperativa Autoridad Portuaria. La Empresa Municipal DASE EP informó que existe un plan de contingencia para activar hasta 21 alojamientos temporales si la emergencia se intensifica. ❓ ¿Cómo pueden acceder las familias damnificadas a los albergues temporales de Guayaquil? Las familias afectadas por las lluvias que necesiten alojamiento temporal deben comunicarse al ECU 911 o a la línea municipal 181 para solicitar asistencia.

A través de estos canales se evalúa cada caso y se coordina el traslado o la atención correspondiente. Los albergues ofrecen alimentación, atención médica, asistencia integral y apoyo veterinario para mascotas. Estos espacios permanecerán habilitados mientras dure la emergencia. ❓ ¿Cuántas familias han recibido ayuda humanitaria por las inundaciones en Guayaquil? Según el Municipio de Guayaquil, Segura EP entregó 308 kits de asistencia humanitaria que beneficiaron a 148 familias afectadas por las lluvias.

Las brigadas municipales recorren sectores como Las Orquídeas, Sergio Toral, Monte Sinaí, Bastión Popular y Flor de Bastión para distribuir ayuda e informar sobre los albergues disponibles. Las inundaciones del 1 de noviembre dejaron 95 zonas con acumulación de agua, 25 sectores inundados y una persona fallecida. ❓ ¿Qué atención reciben las mascotas afectadas por las inundaciones en Guayaquil? El Municipio de Guayaquil, a través de ProAnimal, brinda rescate y atención veterinaria a los animales afectados por las lluvias, incluidos aquellos que permanecen con sus familias en albergues temporales.

Según un reporte del 3 de noviembre de 2026, ProAnimal realizó cinco rescates y dos atenciones veterinarias en albergues. Además, mantuvo médicos veterinarios de guardia en el Centro Veterinario Municipal y equipos desplegados para responder a emergencias relacionadas con animales afectados por las inundaciones. ❓ ¿Qué medidas se ejecutan en Guayaquil para atender las emergencias y prevenir nuevas inundaciones? El Municipio de Guayaquil mantiene activos equipos de emergencia, brigadas médicas, labores de fumigación y acciones de asistencia humanitaria. Además, el COE Nacional dispuso trabajos de mantenimiento preventivo y extraordinario a cargo del Municipio y EMAPAG EP.

Las dependencias municipales, en coordinación con el COE Cantonal, monitorean los sectores afectados por las lluvias. La Dirección de Salud desplegó brigadas médicas y equipos de fumigación para reducir riesgos sanitarios. Estas acciones forman parte de la respuesta ante las inundaciones registradas desde el 1 de noviembre de 2026, que afectaron especialmente a sectores como Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil.

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