Un mono encadenado encuentra su rescate en un operativo militar en Ecuador

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Encadenado y con heridas en el abdomen. Así encontraron los militares a un pequeño sobreviviente durante un operativo que no buscaba, precisamente, salvar una vida animal.

Un hallazgo inesperado durante un operativo militar

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, reportaron un caso de presunta afectación a fauna silvestre. Esto ocurrió durante una operación militar en el sector Primavera II, cantón Balzar, provincia del Guayas.

Durante la verificación de un domicilio, personal de las Fuerzas Armadas encontró a un mono capuchino de cara negra bajo tenencia de una ciudadana. El animal permanecía encadenado y presentaba heridas en la región abdominal.

La reacción inmediata de los militares

Al constatar las condiciones en las que se encontraba el ejemplar, los militares reportaron de inmediato el caso al ECU 911 y solicitaron la intervención de la Unidad de Policía de Protección del Medio Ambiente. Ese reporte oportuno permitió poner a salvo al animal y activar la intervención de las autoridades competentes para su resguardo.

El procedimiento continúa ahora bajo los protocolos establecidos en la normativa vigente para el manejo de fauna silvestre rescatada, que definirán su tratamiento veterinario y su eventual proceso de rehabilitación.

Una especie que no debería estar en cautiverio

El mono capuchino de cara negra es una especie silvestre cuya tenencia como mascota está prohibida en Ecuador. Casos como este reflejan un problema más amplio: animales que terminan encadenados, heridos o en condiciones de maltrato en manos de particulares, lejos de su hábitat natural.

Las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la seguridad, el control territorial y la protección de la fauna silvestre en el país, un rol que, en este caso, se cruzó de forma inesperada con la vida de un animal que ahora tiene una segunda oportunidad.

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