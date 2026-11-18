Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las previsiones climáticas para Quito en los próximos días. Toma precauciones ante los cambios de clima.

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Lluvias en Quito por la tarde

Vladimir Arreaga, director de Pronósticos y Alertas del Inamhi, conversó con este medio y explicó que las lluvias vuelven a Quito a pesar de las mañanas soleadas.

Según Arreaga, durante los próximos días se esperan eventos fuertes de lluvias, sobre todo la tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026. Las previsiones indican que habrá presencia de lluvias, entre fuertes y moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas y no se descarta que pueda haber presencia de granizo.

Durante la mañana, se registraron altos índices de temperatura y altos índices de radiación ultravioleta. Pasado el mediodía, la nubosidad empezará a aumentar y en la tarde llegarán las lluvias y tormentas. Estas se prevé que sean más fuertes que las registradas la tarde del martes 17 de noviembre.

Estas condiciones se mantendrán en la capital durante hoy (miércoles), jueves y viernes. Toma precauciones.

Después del viernes, las lluvias disminuirán en Quito durante el fin de semana y habrá presencia de chubascos localizados, sobre todo en el sur de la ciudad y en el valle de Los Chillos.

¿Por qué dejó de llover en Quito?

Según el especialista, el ingreso de masas de aire seco ocasionó que las lluvias dejaran de estar presentes en Quito la semana pasada.

Sin embargo, nos encontramos ya en la época lluviosa y las precipitaciones serán usuales en la capital, esto no significa que no pueda haber días soleados durante esta época.

Las lluvias serán más fuertes los siguientes días de esta semana, disminuirán un poco a partir del fin de semana y se intensificarán la semana del 24 de noviembre.

Además, el Inamhi mantiene vigente la alerta meteorológica 88, la cual advierte del incremento de lluvias en Ecuador. Esta tiene vigencia hasta la mañana del sábado 21 de noviembre.

⚠️ #AdvertenciaMeteorológica N.º 88: lluvias y tormentas desde hoy, 16h00, hasta el sábado 21 de noviembre, 10h00. 🌧️ Mayor intensidad en el Litoral, norte de la Sierra, y estribaciones occidentales. Lluvias entre moderadas a fuertes en Galápagos. 🌧️⛈️ Mayor detalle 👇 https://t.co/4DRN89HLzQ — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 17, 2026

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