Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Una tormenta eléctrica en Quito se registró la tarde de este martes 11 de noviembre de 2026 y estuvo acompañada de rayos, truenos y fuertes precipitaciones en distintos sectores de la capital. Durante el temporal se reportó el atropellamiento de una menor de edad en el norte de la ciudad, además de acumulación de agua que complicó el tránsito peatonal y vehicular en varias vías.

Tormenta eléctrica en Quito se sintió en el norte y centro de la ciudad

La tormenta eléctrica en Quito comenzó aproximadamente a las 14:50. Habitantes de distintos sectores reportaron la presencia de rayos y truenos, especialmente en las avenidas González Suárez y 6 de Diciembre, en el norte, y en los alrededores del parque El Ejido, en el centro de la capital.

Las precipitaciones se desarrollaron mientras entraba en vigencia una advertencia meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) que alertaba sobre lluvias fuertes con posibilidad de extenderse por la provincia de Pichincha.

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Según la alerta, las condiciones climáticas podían ocasionar acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Menor herida en atropellamiento reportado durante el temporal

A las 14:57, el ECU 911 informó sobre el arrollamiento de una menor de edad en el sector de La Concepción, entre las avenidas De La Prensa y Telégrafo, a la altura de una parada del Corredor Central Norte.

La entidad precisó que la emergencia fue reportada mientras ocurría el temporal. El percance dejó una persona herida y obligó a suspender el paso en uno de los carriles exclusivos del corredor en sentido sur-norte.

En el lugar intervinieron agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional, quienes realizaban el levantamiento de indicios para determinar las causas del hecho.

Las lluvias causaron acumulación de agua en el sur de Quito

Los efectos de la tormenta eléctrica en Quito también se evidenciaron en el sur de la ciudad. Las intensas lluvias provocaron acumulación de agua en la avenida Pedro Vicente Maldonado, a la altura del centro comercial El Recreo.

El ECU 911 reportó a las 16:00 que la cantidad de agua dificultó el desplazamiento de los peatones en la zona, mientras continuaban las precipitaciones en distintos puntos de la capital.

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Las autoridades no reportaron otros incidentes relacionados con este punto, aunque la presencia de agua afectó la movilidad habitual de quienes transitaban por el sector.

El Condado registró complicaciones para la circulación vehicular

En el norte de Quito, las lluvias también fueron intensas en el sector de El Condado. En la avenida Mariscal Sucre, a la altura de la calle Rumihurco, se formó un caudal de agua en uno de los carriles.

Esta situación complicó la circulación de los automotores que se movilizaban entre el redondel de El Condado y el acceso a la urbanización del mismo nombre.

🚨 ⟫ https://t.co/UX8M4RPXGj | Dos hombres cayeron en una zanja el viernes 13 de noviembre de 2026, en Guayaquil https://t.co/WKAgFeVicy — El Comercio (@elcomerciocom) November 17, 2026

La tormenta eléctrica en Quito se desplazó hacia el valle de Los Chillos después de las 15:00, según la plataforma Amaru. Ese sistema además reportó la presencia de otro evento climático similar a menos de 60 kilómetros de la capital.

Hasta las 16:30, las autoridades no habían informado sobre otros incidentes naturales relacionados con la tormenta eléctrica en Quito.

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