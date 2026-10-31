La lluvia causa daños en una escuela y un socavón en el norte de Quito

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

La capital soporta una intensa jornada invernal este sábado 31 de octubre de 2026, mientras la lluvia en Quito genera emergencias estructurales, acumulación de sedimentos, afectaciones viales y siniestros de tránsito en diferentes sectores de la urbe. Las principales complicaciones se concentraron durante el inicio del feriado en barrios del norte metropolitano como Comité del Pueblo, Carcelén, La Ofelia y Calderón, movilizando a cuadrillas de socorro y agentes de tránsito para atender un choque frente al Hospital Docente de Calderón, desviar el flujo vehicular ante socavones y limpiar colectores taponados.

Lluvia en Quito causa daños en una escuela de La Bota

Las filtraciones pluviales provocaron fisuras y acumulación de sedimentos en edificaciones.

En el barrio La Bota, en Comité del Pueblo, las inspecciones técnicas constataron afectaciones en una vivienda particular y en una unidad educativa. La fuerza del agua causó daños en paredes y pisos, fisuras en la infraestructura, aulas completamente anegadas y acumulación de lodo.

Ante el riesgo existente, una persona adulta mayor fue trasladada de forma preventiva hacia la residencia de un familiar, al tiempo que se solicitó asistencia humanitaria, atención prioritaria a drenajes y el retiro de sedimentos acumulados.

Socavón en la avenida Eloy Alfaro compromete el tránsito

Un colapso en la calzada obligó al despliegue de personal técnico y agentes viales.

Sobre la avenida Eloy Alfaro, a la altura de Comité del Pueblo, se abrió un socavón que alteró la circulación vehicular. Para precautelar la seguridad de los automovilistas y evaluar la afectación, brigadas de obras públicas, cuadrillas de agua potable y agentes civiles de tránsito acudieron al punto para gestionar desvíos e iniciar las intervenciones de reparación.

Conforme se mantiene la lluvia en Quito, los equipos continúan interviniendo en la calzada para restablecer las condiciones viales.

Inundación de la calle Julio Ramos requiere equipo hidrosuccionador

El colapso de sumideros generó acumulación de agua en la calzada barrial.

En la calle Julio Ramos, también en el sector de Comité del Pueblo, las precipitaciones anegaron la superficie vial e impidieron el normal tránsito. Personal técnico acudió con un equipo para succionar el caudal acumulado y retirar sedimentos y desechos en alcantarillas y sumideros, logrando habilitar el drenaje pluvial en este tramo barrial.

Siniestro vial y cierre de carril frente al Hospital Docente de Calderón

Un choque vehicular complicó el tránsito sobre la avenida Giovanni Calles.

En el sector de Calderón, se registró un siniestro de tránsito sobre la avenida Giovanni Calles, en los exteriores del Hospital Docente de Calderón.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito



📍 Sector: Calderón

🛣️ Dirección: Giovanni Calles fuera del Hospital Docente de Calderón

🚧 Cierre: carril derecho



⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. pic.twitter.com/hY9xby2uTh — AMTQuito (@AMT_Quito) November 1, 2026

La colisión obligó al cierre del carril derecho, por lo que agentes civiles de tránsito gestionan la movilidad en la zona e insistieron a los conductores en reducir la velocidad y manejar con precaución para evitar nuevos siniestros sobre el asfalto mojado.

Activación del Plan Lluvias y 19 rayos sobre el casco urbano

El alcalde Pabel Muñoz confirmó monitoreo permanente en cuatro sectores del norte.

Ante el temporal, el alcalde Pabel Muñoz informó que se mantienen activados el COE Metropolitano y el Plan Lluvias las 24 horas del día durante el feriado. Los equipos de Bomberos, Agua Potable, Obras Públicas y Tránsito intervienen reportes por sumideros taponados, arrastre de material y acumulación de agua en Carcelén, La Ofelia, Comité del Pueblo y Calderón.

En este feriado, mientras muchas familias disfrutan de Quito y se movilizan por la ciudad, seguimos atentos a las lluvias.



Mantenemos activados el COE Metropolitano y el Plan Lluvias. Nuestros equipos ya atienden reportes de acumulación de agua, sumideros taponados y arrastre de… — Pabel Muñoz L. (@pabelml) October 31, 2026

De forma complementaria, el monitoreo meteorológico registró una tormenta con 19 rayos en 30 minutos a cinco kilómetros del centro, con desplazamiento hacia el noroeste, mientras en Guajaló se reportaron truenos y en Solanda precipitaciones continuas, confirmando que la lluvia en Quito abarcó diversos puntos del Distrito Metropolitano.

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