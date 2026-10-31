Maquinaria trabaja en socavón de la avenida Ilaló provocado por las lluvias en Quito

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

Las intensas lluvias en Quito del viernes 30 de octubre de 2026 dejaron problemas en distintos sectores de la capital. Uno de los más importantes se registró en el Valle de Los Chillos, donde se abrió un socavón en la avenida Ilaló y que afectó una vía de circulación vehicular.

¿Qué trabajos se realizan en el socavón de la avenida Ilaló?

La emergencia se produjo en la avenida Ilaló, a la altura de la calle Alberto Acosta, en el sector de Conocoto. El hundimiento fracturó parte de la calzada en dirección a El Triángulo.

En el lugar se realizan trabajos con maquinaria pesada, según la información proporcionada para esta nota. Sin embargo, todavía no se dispone de detalles sobre el alcance de la intervención ni el tiempo que tomará reparar la vía.

La emergencia obligó a restringir la circulación vehicular y provocó una fuerte congestión en el Valle de Los Chillos.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) acudió al sector para evaluar los daños y ejecutar los trabajos correspondientes.

¿Qué provocó, además de las lluvias, el socavón en la avenida Ilaló?

Esta es una de las principales interrogantes que deja la emergencia. El ECU 911 reportó que el hundimiento se originó por el colapso de una alcantarilla, en medio de las intensas precipitaciones del viernes.

Sin embargo, ese reporte inicial no reemplaza un diagnóstico técnico que permita establecer las condiciones de la infraestructura subterránea y las circunstancias que provocaron su colapso.

Por ahora, la información disponible no permite determinar si existían daños anteriores, filtraciones o problemas de mantenimiento en ese tramo de la avenida.

Tampoco se ha proporcionado información sobre la antigüedad de la alcantarilla afectada ni sobre las últimas inspecciones realizadas en el sector.

Por tanto, queda pendiente conocer qué provocó el colapso y si el problema se limitó a la alcantarilla o comprometió otros elementos de la infraestructura vial.

¿Dónde se registraron las lluvias más intensas en Quito?

De manera extraoficial, se conoció de al menos 126 reportes de 92 personas reportes ciudadanos recibidos durante la tarde del viernes y que permitieron identificar varios sectores afectados por las precipitaciones.

De acuerdo con la información proporcionada, 38 reportes señalaron lluvias fuertes, principalmente en el norte de Quito, Conocoto y el Valle de Los Chillos.

Estas observaciones permiten conocer dónde se reportaron precipitaciones. Sin embargo, no establecen la cantidad de lluvia acumulada ni permiten determinar por sí solas la causa del socavón.

¿Qué falta conocer sobre la reparación de la avenida Ilaló?

Los trabajos en la zona afectada por las lluvias en la avenida Ilaló buscan atender los daños que dejó el socavón. No obstante, aún falta precisar el alcance de las reparaciones y las condiciones necesarias para recuperar la circulación.

Entre los datos pendientes están la extensión del daño subterráneo, el diagnóstico de la alcantarilla y el plazo estimado de intervención.

La emergencia también plantea una pregunta sobre la infraestructura de drenaje en este sector del Valle de Los Chillos: si el hundimiento fue consecuencia de un problema puntual o si existen condiciones que requieren una revisión más amplia.

La respuesta dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas.