Lluvia en Quito dificulta la circulación

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

La lluvia complica la movilidad en varios sectores de Quito durante la tarde de este sábado 7 de noviembre. Las precipitaciones reducen la visibilidad en las vías y coinciden con reportes de siniestros de tránsito en la capital.

Uno de los hechos ocurrió en la avenida Simón Bolívar, una de las vías que registra una alta cantidad de siniestros en Quito. Tres vehículos estuvieron involucrados en el choque, cuyas causas todavía investigan los organismos de control.

En otro sector de la ciudad, las precipitaciones alcanzaron una fuerte intensidad en la zona de la avenida Colón, entre las avenidas América y 12 de Octubre. En ese punto, la lluvia cayó con fuerza durante la tarde.

La avenida Simón Bolívar registra otro choque múltiple

El siniestro que involucró a tres vehículos ocurrió en la avenida Simón Bolívar. Esta arteria conecta distintos sectores de Quito y concentra un importante flujo vehicular.

Los organismos de control iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del choque. Hasta el momento, la información disponible no precisa qué provocó el impacto ni identifica las responsabilidades de los conductores.

La avenida Simón Bolívar figura entre las vías con mayor registro de siniestros de tránsito en la capital. Por ello, cada nuevo reporte en este corredor vial genera atención por sus posibles efectos sobre la movilidad.

La lluvia afecta la visibilidad en varios sectores de Quito

Las precipitaciones también alcanzaron otros puntos de la ciudad. Uno de los sectores con lluvia intensa fue la avenida Colón, entre la América y la 12 de Octubre, donde el aguacero sorprendió a peatones y conductores durante la tarde.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), a través de sus alertas de movilidad, informó sobre la presencia de lluvia en algunos sectores de Quito. La entidad advirtió que las precipitaciones dificultan la visibilidad y recordó la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos.

Las condiciones meteorológicas representan un factor adicional para la circulación, sobre todo en avenidas de alto flujo vehicular. Sin embargo, las autoridades todavía no establecen una relación entre la lluvia y el choque de los tres automotores.

🚨 #SeguroTeMueves | Llueve en algunos sectores de la ciudad, como medida preventiva circula a la velocidad permitida y toma distancia adecuada con los demás vehículos.



⛈️ La lluvia dificulta la visibilidad. pic.twitter.com/y0AKaigWbn — AMTQuito (@AMT_Quito) November 7, 2026

Organismos de control investigan las causas del siniestro

La investigación permitirá determinar cómo ocurrió el choque en la avenida Simón Bolívar. Por ahora, los datos disponibles confirman la participación de tres vehículos y la intervención de los organismos de control.

Las precipitaciones continúan como parte del escenario de movilidad de este sábado en Quito, con reportes de lluvia intensa en sectores del centro norte de la capital.