Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

El Municipio de Quito ejecutó macrooperativos de control en dos establecimientos del sur de la capital y retiró 1 200 litros de licor sin registro sanitario. Durante las intervenciones, las autoridades también encontraron alrededor de 30 municiones de diferentes calibres, dinero en efectivo y sustancias que presuntamente corresponden a marihuana y cocaína.

Los controles se desarrollaron el lunes 23 de noviembre de 2026 en la avenida Simón Bolívar, sector de Puengasí, y en La Lucha de los Pobres. La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos coordinó las acciones con entidades municipales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Las intervenciones apuntaron a establecimientos que incumplían las normas para la comercialización de bebidas alcohólicas y que, según los hallazgos, también presentaban posibles vínculos con otras actividades ilegales.

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Municiones y presunta droga en una licorería de Puengasí

El primer operativo ocurrió en una licorería de la avenida Simón Bolívar, en el sector de Puengasí. Las autoridades clausuraron el establecimiento porque no contaba con los permisos necesarios para desarrollar esa actividad económica.

Durante la inspección, los equipos encontraron alrededor de 30 municiones de diferentes calibres y 200 dólares en efectivo. También localizaron fundas con sustancias sujetas a fiscalización que presuntamente serían marihuana, además de pequeñas bolsas con una sustancia que podría corresponder a cocaína.

Vivienda funcionaba como bodega de licor en La Lucha de los Pobres

La segunda intervención ocurrió en el sector La Lucha de los Pobres, donde los equipos identificaron una vivienda que funcionaba como bodega para el almacenamiento, envasado y distribución de bebidas alcohólicas hacia distintos puntos de venta del sur de Quito.

Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad, explicó que los responsables alegaban una producción artesanal. Sin embargo, el establecimiento almacenaba y envasaba licor en recipientes plásticos de distintos tamaños, sin registro sanitario ni permisos para su comercialización.

Según el funcionario, los responsables ofrecían las botellas a precios de entre uno y siete dólares. La actividad incumplía los requisitos sanitarios y las autorizaciones necesarias para vender este tipo de productos.

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Municipio retiró 1 200 litros de bebidas alcohólicas

Como resultado de la intervención en La Lucha de los Pobres, las autoridades retiraron y destruyeron 1 200 litros de licor sin registro sanitario.

Este documento certifica que una bebida cumple los requisitos básicos para su comercialización. Sin esa autorización, las autoridades no pueden verificar que el producto cumpla las condiciones sanitarias exigidas para su venta.

Chiriboga explicó que estos controles buscan proteger a los consumidores frente a bebidas que podrían estar adulteradas y representar riesgos para la salud. También señaló que los operativos buscan evitar que los establecimientos funcionen como puntos de microtráfico o de circulación ilegal de armas.

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos informó que mantuvo la coordinación con las entidades municipales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante las intervenciones.

Preguntas frecuentes sobre el operativo

❓ ¿Qué encontraron las autoridades durante los macrooperativos en el sur de Quito?

Las autoridades retiraron 1 200 litros de licor sin registro sanitario y encontraron alrededor de 30 municiones, dinero en efectivo y sustancias que presuntamente serían marihuana y cocaína.

Contexto: Los operativos se realizaron el lunes 23 de noviembre de 2026 en dos sectores del sur de Quito: Puengasí y La Lucha de los Pobres. Las intervenciones contaron con la participación del Municipio, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

❓ ¿En qué sectores de Quito se realizaron los operativos de seguridad?

Los controles se ejecutaron en la avenida Simón Bolívar, sector de Puengasí, y en La Lucha de los Pobres.

Contexto: En Puengasí, los equipos intervinieron una licorería que no contaba con los permisos necesarios. En La Lucha de los Pobres, identificaron una vivienda que funcionaba como bodega para almacenar, envasar y distribuir bebidas alcohólicas.

❓ ¿Qué encontraron en la licorería clausurada en Puengasí?

En el establecimiento encontraron alrededor de 30 municiones de diferentes calibres, 200 dólares en efectivo y sustancias sujetas a fiscalización.

Contexto: Entre las sustancias localizadas constaban fundas con un producto que presuntamente sería marihuana y pequeñas bolsas con otra sustancia que podría corresponder a cocaína. El Municipio clausuró el local por falta de permisos para ejercer esa actividad comercial.

❓ ¿Por qué clausuraron la licorería de la avenida Simón Bolívar?

La licorería recibió una clausura porque no contaba con los permisos necesarios para desarrollar su actividad económica.

Contexto: La intervención formó parte de los macrooperativos liderados por la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito. La información municipal no detalla si hubo personas detenidas durante el procedimiento.

❓ ¿Qué actividad realizaba la vivienda intervenida en La Lucha de los Pobres?

La vivienda funcionaba como una bodega para almacenar, envasar y distribuir licor a distintos puntos de venta del sur de Quito.

Contexto: Los responsables alegaban que desarrollaban una producción artesanal. Sin embargo, utilizaban recipientes plásticos de distintos tamaños y no contaban con registro sanitario ni permisos para comercializar las bebidas.

❓ ¿Cuántos litros de licor retiraron las autoridades en La Lucha de los Pobres?

Las autoridades retiraron y destruyeron 1 200 litros de licor que no contaban con registro sanitario.

Contexto: El producto se almacenaba en recipientes plásticos y se comercializaba en botellas con precios de entre uno y siete dólares, según explicó Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad del Municipio de Quito.

❓ ¿Quién coordinó los macrooperativos en el sur de Quito?

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito lideró los macrooperativos.

Contexto: Las intervenciones contaron con la participación de entidades municipales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Gustavo Chiriboga explicó los resultados de los controles y los objetivos de estas acciones.

❓ ¿Qué dijo Gustavo Chiriboga sobre la comercialización del licor sin registro sanitario?

El secretario general de Seguridad señaló que los responsables alegaban una producción artesanal, pero almacenaban y envasaban licor sin registro sanitario ni permisos.

Contexto: Chiriboga precisó que las botellas se ofrecían a precios de entre uno y siete dólares. También explicó que la falta de controles sanitarios podría exponer a los consumidores a bebidas adulteradas.

❓ ¿Qué riesgos busca prevenir el Municipio con estos operativos en Quito?

Los controles buscan evitar que los establecimientos funcionen como puntos de microtráfico o de circulación ilegal de armas, además de proteger a los consumidores de bebidas sin controles sanitarios.

Contexto: Según Gustavo Chiriboga, la comercialización de licor sin registro sanitario puede representar un riesgo para la salud porque las bebidas podrían estar adulteradas. El hallazgo de municiones y presuntas sustancias sujetas a fiscalización también motivó la preocupación de las autoridades.

❓ ¿Qué información se conoce sobre personas detenidas durante los operativos en Puengasí y La Lucha de los Pobres?

La información municipal sobre los macrooperativos no detalla si hubo personas detenidas.

Contexto: El reporte oficial se concentra en la clausura de la licorería, el hallazgo de municiones y presuntas sustancias sujetas a fiscalización, además del retiro y destrucción de 1 200 litros de licor sin registro sanitario. Tampoco especifica el peso de las sustancias encontradas ni el número de personas involucradas.

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