Taller de motos en Quito fue clausurado por tener drogas, armas y municiones

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La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró, este 13 de octubre de 2026, un taller de motocicletas en La Ferroviaria, al sur de Quito, durante un operativo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el establecimiento, los uniformados encontraron sustancias sujetas a fiscalización, armas, municiones y dinero en efectivo cuya procedencia no pudieron justificar.
Las investigaciones previas apuntaban a que el taller funcionaba como una presunta fachada de grupos de delincuencia organizada y como un punto de expendio de marihuana en pequeñas dosis para los sectores aledaños.
Aunque el establecimiento contaba con permisos, la AMC identificó un uso distinto al autorizado y dispuso la clausura. Además, inició un proceso administrativo que podría terminar con una multa de hasta USD 3 856.
“El taller tenía permisos, pero identificamos un mal uso, por lo que lo clausuramos e iniciamos un proceso de sanción que podría terminar en una multa de hasta USD 3 856”, explicó Mónica Vaca, supervisora encargada de la AMC.
Durante el operativo, la Policía Nacional aprehendió a dos personas y las puso a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.
La AMC informó que, desde 2024, clausuró más de 46 talleres de reparación de vehículos y motocicletas por incumplimientos de la normativa municipal.
En casi la mitad de estos establecimientos, los controles detectaron indicios de posibles delitos. Entre los hallazgos constan vehículos y motocicletas reportados como robados, artículos presuntamente sustraídos y sustancias sujetas a fiscalización.
La AMC coordina estos operativos con las entidades de seguridad para comprobar que los talleres cumplan los permisos de funcionamiento y las normas municipales.
Las inspecciones también buscan identificar posibles actividades ilícitas en establecimientos de reparación automotriz y de motocicletas, con el objetivo de contribuir a la seguridad de los barrios de Quito.