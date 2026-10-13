Taller de motos en Quito fue clausurado por tener drogas, armas y municiones

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró, este 13 de octubre de 2026, un taller de motocicletas en La Ferroviaria, al sur de Quito, durante un operativo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el establecimiento, los uniformados encontraron sustancias sujetas a fiscalización, armas, municiones y dinero en efectivo cuya procedencia no pudieron justificar.

Taller de motos bajo sospecha en el sur de Quito

Las investigaciones previas apuntaban a que el taller funcionaba como una presunta fachada de grupos de delincuencia organizada y como un punto de expendio de marihuana en pequeñas dosis para los sectores aledaños.

Aunque el establecimiento contaba con permisos, la AMC identificó un uso distinto al autorizado y dispuso la clausura. Además, inició un proceso administrativo que podría terminar con una multa de hasta USD 3 856.

“El taller tenía permisos, pero identificamos un mal uso, por lo que lo clausuramos e iniciamos un proceso de sanción que podría terminar en una multa de hasta USD 3 856”, explicó Mónica Vaca, supervisora encargada de la AMC.

Durante el operativo, la Policía Nacional aprehendió a dos personas y las puso a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

#ModoControlActivado | 🛵 Un taller de motos habría servido de fachada para grupos de delincuencia organizada.



Durante un operativo con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se encontraron sustancias sujetas a fiscalización, armas y municiones.



🔒 Clausuramos el establecimiento… pic.twitter.com/d5zt92JSff — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) October 13, 2026

AMC clausuró más de 46 talleres desde 2024

La AMC informó que, desde 2024, clausuró más de 46 talleres de reparación de vehículos y motocicletas por incumplimientos de la normativa municipal.

En casi la mitad de estos establecimientos, los controles detectaron indicios de posibles delitos. Entre los hallazgos constan vehículos y motocicletas reportados como robados, artículos presuntamente sustraídos y sustancias sujetas a fiscalización.

Controles municipales en talleres de Quito

La AMC coordina estos operativos con las entidades de seguridad para comprobar que los talleres cumplan los permisos de funcionamiento y las normas municipales.

Las inspecciones también buscan identificar posibles actividades ilícitas en establecimientos de reparación automotriz y de motocicletas, con el objetivo de contribuir a la seguridad de los barrios de Quito.

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