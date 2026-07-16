AMC clausura tramitadoras ilegales en Conocoto, Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró este jueves 16 de julio de 2026 dos establecimientos que ofrecían servicios de tramitación municipal sin contar con permisos de funcionamiento en los alrededores de la Administración Zonal Los Chillos, ubicada en la parroquia de Conocoto, en Quito.

Intervención tras alerta ciudadana

La intervención se realizó tras una alerta ciudadana relacionada con posibles cobros irregulares y presuntas estafas vinculadas con la intermediación de trámites municipales.

Durante las inspecciones, los equipos de control hallaron documentación municipal con presuntos indicios de adulteración que, aparentemente, era entregada a ciudadanos que acudían a estos locales para gestionar diversos trámites.

Servicios ofrecidos y advertencias

La AMC informó que estos hallazgos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. En las fachadas de ambos establecimientos en Conocoto se promocionaban servicios como:

Actualización de catastros

Obtención de patentes

Emisión de Licencias Metropolitanas Únicas para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE)

Pago de obligaciones municipales

Estos servicios habrían inducido a los usuarios a creer que se trataba de servicios autorizados.

Recomendaciones a la ciudadanía

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga M., recordó que los trámites municipales pueden realizarse a través de los canales oficiales del Municipio de Quito y en los balcones de servicios de las instituciones autorizadas. Además, precisó que algunos procedimientos, como la obtención de la LUAE, son gratuitos y no requieren intermediarios.

La entidad recomendó a la ciudadanía verificar que los establecimientos que ofrezcan servicios de asesoría o tramitación cuenten con los permisos de funcionamiento vigentes y evitar entregar dinero, documentos personales o información sensible sin comprobar previamente la legalidad del servicio ofrecido.

Sanciones por actividades ilegales

De acuerdo con el Código Municipal, los responsables de establecimientos que desarrollen actividades económicas sin la autorización correspondiente o hagan uso indebido de permisos pueden enfrentar sanciones de hasta 4 000 dólares.

Estas medidas son independientes de las acciones administrativas y legales que puedan derivarse en caso de determinarse la existencia de posibles delitos relacionados con la adulteración de documentos o estafas.

Acceso a servicios municipales

La AMC reiteró que la ciudadanía puede acceder a los servicios municipales mediante los mecanismos oficiales habilitados por el Municipio de Quito.

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