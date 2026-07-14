Proyecto habitacional Miti-Miti entrega 135 casas en Conocoto

El año de la construcción, impulsado por el presidente Daniel Noboa, continúa entregando resultados concretos.

El proyecto Terrazas del Chamizal, ubicado en la parroquia Conocoto, en el Valle de los Chillos, ofrecerá 135 viviendas a través de los planes de vivienda Miti-Miti y Credicasa, promovidos por el Gobierno Nacional.

Inversión y reservas de viviendas

Con una inversión de 2 337 000 dólares, este nuevo plan habitacional ya tiene 95 viviendas reservadas por el plan Credicasa, 20 por Miti-Miti y 16 listas para entregar a sus nuevos propietarios. Ellos podrán hacer realidad su sueño de tener casa propia.

Dinamización económica y tasas de interés

El primer mandatario destacó que este tipo de obras dinamiza la economía del país. Además, ya es visible una baja en las tasas de interés en los créditos hipotecarios en Ecuador, tanto en entidades privadas como cooperativas.

Condiciones del plan Casa Miti-Miti

El plan Casa Miti-Miti ofrece viviendas con un interés del 4,9%, una entrada del 5% y un plazo de hasta 30 años. A nivel nacional, ya cuenta con 9 557 proyectos. Por su parte, Credicasa, dirigido a jubilados y afiliados, tiene una tasa preferencial del 2,99%.

Avisos sobre el avance del proyecto

El presidente Noboa recorrió este martes Terrazas del Chamizal para observar los avances de la obra, que cuenta con todos los servicios básicos: agua potable, luz eléctrica, áreas verdes, canchas deportivas y juegos infantiles. Este proyecto ofrecerá un lugar digno para vivir a 135 familias.

Agradecimientos de beneficiarios

Dayana Carrera, beneficiaria de la obra, expresó su agradecimiento al Gobierno por su nueva vivienda. “La verdad me siento bastante agradecida, es un sueño cumplido. Estoy 100% contenta. Espero que para muchos jóvenes y muchas familias les puedan ayudar con este proyecto que están realizando, el Miti-Miti y el Credicasa; y que lo aprovechen al máximo”.

Crecimiento del sector construcción

En el año de la construcción, este sector económico ha crecido un 20% durante el primer trimestre de 2026. Además, los bancos privados y cooperativas han colocado 362 millones de dólares en créditos destinados a vivienda, lo que representa un incremento del 25%.