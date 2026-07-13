Conocoto tendrá cierres viales por 45 días desde este lunes 13 de julio

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció un operativo de movilidad en Conocoto debido a los trabajos de mantenimiento vial en el redondel del sector. Esta intervención comenzará el lunes 13 de julio y se extenderá durante 45 días, según informó la entidad. Hay varios cierres viales.

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Restricciones de circulación

Como parte del operativo, la circulación vehicular tendrá restricciones mientras avancen las obras. La AMT indicó que los trabajos se desarrollarán desde las 07:00 hasta las 18:00 horas y pidió a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

Cierre de calles en Conocoto

La intervención afectará varios puntos de Conocoto. La AMT informó que el cierre vehicular se aplicará en las siguientes intersecciones:

García Moreno y Pólit Lasso.

Bruning y García Moreno.

Avenida Camilo Ponce Enríquez y Jaime R. Aguilera.

Estas restricciones forman parte del operativo implementado para el mantenimiento vial en el redondel de Conocoto. Los cierres comenzarán el lunes 13 de julio y acompañarán el desarrollo de las obras, previstas para un período de 45 días.

Rutas alternativas recomendadas

Como alternativa para los desplazamientos, la AMT recomendó utilizar la avenida Ilaló, la avenida Camilo Ponce y la Autopista General Rumiñahui. Estas vías ayudarán a reducir el impacto de las restricciones y facilitarán la movilidad de quienes transiten por el sector.

Acceso para moradores durante la intervención

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que las vías intervenidas permanecerán cerradas mientras se ejecuten los trabajos de mantenimiento. Además, señaló que los cierres se mantendrán las 24 horas del día hasta la culminación de la intervención.

Pese a estas restricciones, la entidad aseguró que habilitará pasos controlados para garantizar el acceso de los moradores del sector. Con esta medida busca facilitar el ingreso y la salida de quienes viven en la zona sin interrumpir el desarrollo de los trabajos.

Mantenimiento programado en Conocoto

La AMT reiteró que el operativo responde a las labores de mantenimiento programadas para el redondel de Conocoto. La intervención iniciará el 13 de julio y tendrá una duración prevista de 45 días. Durante ese período, los conductores deberán considerar las rutas alternas recomendadas por la autoridad de tránsito y respetar la señalización instalada en el sector, mientras se mantienen los cierres y los pasos controlados para los residentes.