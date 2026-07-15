Quito recolectará donaciones para fundaciones de rescate animal

El Municipio de Quito organizó un evento especial para recolectar donaciones que beneficiarán a fundaciones de rescate animal y promoverán la adopción responsable. Conoce el lugar y las fechas para participar.

Lugar y fechas para donaciones a fundaciones de rescate animal en Quito

Este evento, denominado “Donatón 2026”, se llevará a cabo en el parque Bicentenario, norte de Quito, los días 1 y 2 de agosto de 2026, desde las 09:00 hasta las 17:00 horas.

La “Donatón 2026” tiene como objetivo principal fortalecer el trabajo de las fundaciones y organizaciones que se dedican al rescate animal.

Durante el evento, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito instalará 30 carpas donde presentará perros y gatos listos para ser adoptados.

Además, ofrecerá información sobre las disposiciones establecidas en la Ordenanza Metropolitana relacionada con el bienestar animal.

Por otro lado, la Secretaría de Salud brindará servicios de atención médica gratuita para los asistentes, lo que añade un valor significativo a esta jornada solidaria.

¿Qué donar para animales rescatados?

Los organizadores invitan a la ciudadanía a contribuir con diferentes tipos de productos que ayudarán al bienestar de los animales. Las donaciones que se recibirán incluyen:

Balanceado (croquetas) para perros y gatos en fundas selladas.

Alimento húmedo para perros y gatos.

Desinfectantes y cloro.

Fundas de basura, papel toalla, escobas, trapeadores y guantes de limpieza.

Arena para gatos.

Camas, cobijas y toallas para animales de compañía.

Transportadoras, jaulas, correas, arneses, comederos y bebederos.

Desparasitantes, antipulgas, vitaminas, gasas, jeringas y pañales para perros y gatos.

El bienestar animal en Quito

El Municipio de Quito destacó que el bienestar de los animales es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la ciudadanía.

A través de iniciativas como la Donatón 2026, busca fortalecer las acciones de rescate animal, promover la adopción responsable y fomentar el trabajo conjunto con fundaciones dedicadas a la protección de perros y gatos.

Este evento solidario no solo permitirá canalizar donaciones sino también apoyar el cuidado y recuperación de cientos de animales rescatados en la capital ecuatoriana. La participación ciudadana es fundamental para lograr un impacto positivo en la vida de estos seres necesitados.

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