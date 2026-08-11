Clausura de locales tras macrooperativo en Calderón y La Delicia, en el norte de Quito

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Quito lideró la ejecución de un macrooperativo en Calderón y La Delicia, dos zonas situadas en el norte de la ciudad. Las intervenciones interinstitucionales se desarrollaron durante las jornadas del viernes 7 y sábado 8 de agosto de 2026, dejando como resultado un balance de 36 establecimientos comerciales inspeccionados y cuatro sellos de clausura colocados por distintas infracciones a la normativa del Distrito Metropolitano de Quito.

Locales comerciales intervenidos y clausurados en el macrooperativo en Calderón y La Delicia

El despliegue de control se concentró en diversos giros de negocio ubicados en ambas zonas del norte de Quito. Los equipos de control fiscalizaron licorerías, barberías, billares, mecánicas, tiendas de abarrotes, bares, picanterías y un establecimiento dedicado al arreglo de teléfonos celulares, verificando la documentación habilitante y las condiciones operativas de cada inmueble.

Sanciones administrativas y clausuras ejecutadas

Durante el operativo conjunto, las autoridades determinaron las siguientes sanciones y medidas cautelares:

Una clausura por presencia de indocumentados (seis personas detectadas en un bar).

(seis personas detectadas en un bar). Tres locales clausurados adicionales (dos por mal uso de la LUAE y uno por no contar con el permiso correspondiente).

y uno por no contar con el permiso correspondiente). Una citación emitida a una licorería.

a una licorería. Dos actos de inicio de procedimiento sancionador por mal uso de la LUAE (una licorería y una mecánica).

(una licorería y una mecánica). 10 actos de inicio de sanción dirigidos a personas que libaban en la vía pública.

Decomiso y destrucción de productos ilegales

Las acciones de control permitieron retirar del mercado productos que no cumplían con la normativa legal vigente o que representaban riesgos en el espacio público. En total, los funcionarios procedieron a la destrucción de 385 cajetillas de cigarrillos ingresadas de contrabando y al desecho de 200 litros de licor retirados en los puntos intervenidos.

Coordinación interinstitucional y contingente desplegado

Para ejecutar el control territorial, se movilizó un contingente integrado por 125 funcionarios municipales y miembros de la fuerza pública. La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos articuló las labores junto a la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos Quito, las Administraciones Zonales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, consolidando la estrategia de orden y control del espacio público en la ciudad.