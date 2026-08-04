Arcsa clausura un local y decomisa 21 000 productos en Quito

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) decomisó 21 615 productos irregulares y clausuró un local en Santa Clara, Quito.

Cómo fue el operativo de control de Arcsa en Santa Clara, en Quito

Con el propósito de resguardar la salud de la ciudadanía, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), mediante su Coordinación Zonal 9, llevó a cabo un operativo de control en el sector de Santa Clara, situado en el centro-norte de Quito.

Esta intervención interinstitucional contó con el respaldo operativo de la Policía Nacional y sus unidades especializadas (UDAR), enfocándose en supervisar la comercialización de artículos sujetos a vigilancia sanitaria en los establecimientos comerciales de Quito.

Hallazgo de cosméticos y artículos sin registro

Durante la inspección, los técnicos especializados de Arcsa constataron que el local expendía diversos cosméticos, artículos higiénicos y productos de carácter esotérico que carecían por completo de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO).

Este documento constituye un requisito indispensable que certifica el cumplimiento de los parámetros oficiales de calidad y seguridad exigidos para su libre comercialización en todo el territorio ecuatoriano.

Decomiso masivo de artículos irregulares

Como saldo directo de la inspección efectuada por Arcsa, las autoridades retiraron del mercado un total de 21 615 productos que incumplían con la normativa sanitaria vigente.

Entre la mercancía incautada figuraban diversos artículos de uso corporal como jabones, splash corporales e inciensos, los cuales representaban un riesgo potencial para la salud de los consumidores locales al no contar con el respaldo regulatorio obligatorio.

Sanciones y clausura del establecimiento

Ante las graves irregularidades sanitarias detectadas durante la visita, Arcsa procedió a la clausura inmediata del establecimiento comercial.

Adicionalmente, la entidad inició el respectivo proceso administrativo sancionador conforme a las disposiciones contempladas en la legislación sanitaria del país, buscando frenar la venta clandestina o informal de esta clase de mercancías.

Recomendaciones a la ciudadanía y canales de reporte

Frente a este caso, Arcsa recordó a la población la importancia de adquirir artículos de uso corporal y cosmético exclusivamente en locales debidamente autorizados, verificando que porten su respectiva Notificación Sanitaria.

Asimismo, la institución invitó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía o venta de productos irregulares a través de la aplicación oficial Arcsa Móvil.

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