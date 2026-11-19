Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Una fábrica clandestina de juegos pirotécnicos funcionaba dentro de una vivienda en el sector de Conocoto, en el valle de Los Chillos. Un operativo interinstitucional permitió identificar el almacenamiento de materiales explosivos e insumos para elaborar pirotecnia en el inmueble, donde las autoridades encontraron alrededor de 18 kilos de pólvora negra.

La intervención ocurrió durante un operativo liderado por la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito, en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Bomberos.

En el interior de la casa, los equipos hallaron 40 libras de pólvora negra, cerca de 45 000 mechas cortadas, alrededor de 60 artefactos pirotécnicos y otros insumos para su fabricación. También encontraron 780 dólares en efectivo.

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Pólvora y mechas permanecían junto a los muebles de la vivienda

Los materiales permanecían sobre el piso, junto a sillones y otros muebles de la casa. Esta disposición generaba preocupación por el riesgo que representaba el almacenamiento de sustancias combustibles y componentes utilizados en la elaboración de explosivos.

Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad, explicó que el inmueble contenía unos 18 kilos de pólvora. El funcionario advirtió sobre el peligro de mantener estos materiales dentro de una vivienda y sin las condiciones técnicas necesarias.

Chiriboga detalló que el carbón molido funciona como combustible y que el nitrato de amonio puede intensificar un incendio. Por ello, la presencia de estos componentes representa un riesgo de fuego y explosión tanto para los ocupantes del inmueble como para las familias de los alrededores.

AMC clausuró el establecimiento en Conocoto

Como parte de la intervención, la Agencia Metropolitana de Control clausuró el establecimiento, que corresponde a una actividad económica de categoría tres.

El responsable del local podría enfrentar una multa superior a 7 000 dólares. La sanción dependerá del procedimiento administrativo correspondiente y de las disposiciones aplicables a este tipo de actividad.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Quito emitió un informe técnico sobre el incumplimiento de normas de seguridad. La revisión forma parte de las actuaciones de las instituciones que participaron en el operativo.

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Autoridades advierten sobre los riesgos de la pirotecnia clandestina

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos recordó que la fabricación y el almacenamiento irregular de productos pirotécnicos pueden provocar incendios, explosiones y lesiones graves.

El caso de Conocoto expone los riesgos que implica mantener pólvora y materiales para fabricar explosivos en espacios destinados a vivienda. La presencia de estos insumos en un inmueble residencial también compromete la seguridad de los vecinos del sector.

El operativo reunió a dependencias municipales y organismos de seguridad para intervenir en el lugar y verificar las condiciones del establecimiento. La AMC aplicó la clausura, mientras Bomberos Quito documentó las faltas técnicas identificadas durante la inspección.

Dudas sobre la clausura de fábrica con pirotecnia

❓ ¿Dónde encontraron la fábrica clandestina de juegos pirotécnicos en Quito?

La fábrica clandestina funcionaba dentro de una vivienda en Conocoto, en el valle de Los Chillos, al oriente de Quito.

Contexto: La intervención ocurrió durante un operativo liderado por la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, con participación de las Fuerzas Armadas, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Bomberos.

❓ ¿Qué materiales encontraron las autoridades en la fábrica clandestina de Conocoto?

Los equipos encontraron 40 libras de pólvora negra, alrededor de 45 000 mechas cortadas, cerca de 60 artefactos pirotécnicos e insumos para su elaboración.

Contexto: Los materiales permanecían dentro de la vivienda, sobre el piso y junto a sillones y otros muebles. Durante la intervención también encontraron 780 dólares en efectivo.

❓ ¿Cuánta pólvora almacenaba la vivienda intervenida en Conocoto?

En el inmueble almacenaban aproximadamente 18 kilos de pólvora negra.

Contexto: Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad, confirmó la cantidad y advirtió sobre los riesgos de mantener este tipo de materiales dentro de una casa sin las condiciones técnicas adecuadas.

❓ ¿Qué instituciones participaron en el operativo contra la fábrica clandestina de pirotecnia?

Participaron la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, las Fuerzas Armadas, la AMC y el Cuerpo de Bomberos.

Contexto: La Secretaría de Seguridad lideró la intervención interinstitucional. La AMC ejecutó la clausura del establecimiento y Bomberos Quito elaboró un informe técnico sobre las condiciones del inmueble.

❓ ¿Por qué el almacenamiento de pólvora y otros insumos representaba un peligro para los vecinos?

La acumulación de materiales combustibles y componentes pirotécnicos dentro de una vivienda podía provocar incendios y explosiones.

Contexto: Chiriboga explicó que el carbón molido funciona como combustible y que el nitrato de amonio puede intensificar un incendio. El riesgo alcanzaba tanto a las personas dentro del inmueble como a los vecinos del sector.

❓ ¿Qué sanción aplicó la Agencia Metropolitana de Control al establecimiento clandestino?

La AMC clausuró el establecimiento, que corresponde a una actividad económica de categoría tres.

Contexto: El responsable podría enfrentar una multa superior a 7 000 dólares, de acuerdo con el procedimiento administrativo y las disposiciones aplicables.

❓ ¿Qué encontró Bomberos Quito durante la intervención en Conocoto?

El Cuerpo de Bomberos de Quito emitió un informe técnico sobre el incumplimiento de normas de seguridad en el establecimiento.

Contexto: La actuación de Bomberos formó parte de las verificaciones institucionales durante el operativo contra la fabricación y el almacenamiento irregular de productos pirotécnicos.

❓ ¿Qué riesgos implica fabricar juegos pirotécnicos de forma clandestina dentro de una vivienda?

La fabricación y el almacenamiento irregular de pirotecnia pueden provocar incendios, explosiones y lesiones graves.

Contexto: La Secretaría de Seguridad advirtió que estos riesgos comprometen a quienes ocupan el inmueble y a las familias que viven en sus alrededores.

❓ ¿Quién es Gustavo Chiriboga y qué advirtió sobre la fábrica clandestina de pirotecnia?

Gustavo Chiriboga es el secretario general de Seguridad de Quito y advirtió que los materiales almacenados en la vivienda representaban un riesgo de incendio y explosión.

Contexto: El funcionario señaló que la presencia de unos 18 kilos de pólvora dentro de una casa, junto con carbón molido y nitrato de amonio, podía intensificar un incendio y poner en peligro a los vecinos.

❓ ¿Qué medidas adoptaron las autoridades frente a la fabricación clandestina de pirotecnia en Conocoto?

Las autoridades intervinieron el inmueble, la AMC clausuró el establecimiento y Bomberos Quito emitió un informe por incumplimiento de normas técnicas.

Contexto: La Secretaría de Seguridad recordó que la elaboración y el almacenamiento irregular de pirotecnia pueden afectar la seguridad de las familias y los barrios. La información proporcionada no detalla otras sanciones ni el resultado de un eventual proceso adicional contra el responsable.

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