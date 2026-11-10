Multas por uso de pirotecnia en Quito llegan hasta cinco salarios

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La fabricación, venta y detonación de artefactos de alto impacto sonoro se encuentra prohibida en todo el Distrito Metropolitano, por lo que quienes utilicen pirotecnia en Quito sin autorización enfrentan sanciones económicas que alcanzan hasta cinco salarios básicos unificados (SBU) (2 410 dólares). La disposición responde a la Ordenanza 123-2026, normativa aprobada en mayo de 2026 para resguardar la salud comunitaria, el bienestar de la fauna urbana y silvestre, y la integridad de personas neurodivergentes o con autismo ante las celebraciones de Navidad y fin de año. Usted puede conocer más acerca de esta normativa en la nota publicada en EL COMERCIO el 26 de mayo de 2026.

Multas y sanciones económicas por pirotecnia en Quito

El régimen sancionatorio de la ordenanza fija penalizaciones escalonadas según la gravedad del acto cometido:

Tres salarios básicos unificados para quienes compren, manipulen o enciendan artículos pirotécnicos no permitidos en espacios públicos.

básicos unificados para quienes artículos pirotécnicos no permitidos en espacios públicos. Cuatro salarios básicos unificados para las personas que comercialicen material de estruendo no autorizado.

básicos unificados para las personas que no autorizado. Cinco salarios básicos unificados para quienes almacenen pirotecnia clandestina, la usen en sitios cerrados sin aval de los bomberos o vendan estos fuegos a niñas, niños y adolescentes.

En situaciones de reincidencia, la cuantía económica fijada se duplicará automáticamente, sumado al decomiso y retiro inmediato de la mercadería que no cuente con respaldo legal.

Artefactos prohibidos de alto impacto acústico

La ordenanza veta de manera tajante aquellos artefactos diseñados para producir explosiones y ruidos de alta intensidad. Entre los productos censurados en la capital figuran:

Tumbacasas , petardos, truenos y camaretas.

, petardos, truenos y camaretas. Bombas de estruendo y cañones pirotécnicos.

y cañones pirotécnicos. Voladores , morteros, misileras y foguetas.

, morteros, misileras y foguetas. Cohetes con carga sonora y cualquier elemento que genere estampidos violentos.

El estallido de estos productos produce alteraciones graves en animales domésticos y silvestres, afecta a sectores vulnerables y emana gases contaminantes en el ambiente urbano.

Fuegos permitidos y regulación para locales comerciales

La normativa autoriza únicamente los artificios de bajo impacto sonoro centrados en luminiscencia y efectos visuales que carezcan de estruendo destructivo. En este grupo constan la pirotecnia fría y elementos tradicionales como castillos y vacas locas, siempre que no incorporen detonaciones ensordecedoras.

Su distribución está vetada para vendedores ambulantes o comercio minorista informal; únicamente pueden distribuirse en locales formales que posean la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE).

Operativos de vigilancia y opciones alternativas

El cumplimiento del control recae sobre agentes de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y el Cuerpo de Bomberos de Quito, instituciones que refuerzan la vigilancia en plazas, bodegas y vías públicas.

Para sustituir el uso de artículos sonoros, las directrices metropolitanas sugieren emplear espectáculos visuales como videomapping, presentaciones de drones o decoraciones con luces LED, reduciendo los riesgos asociados a la pirotecnia en Quito.

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