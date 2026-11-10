Multas por uso de pirotecnia en Quito llegan hasta cinco salarios

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La fabricación, venta y detonación de artefactos de alto impacto sonoro se encuentra prohibida en todo el Distrito Metropolitano, por lo que quienes utilicen pirotecnia en Quito sin autorización enfrentan sanciones económicas que alcanzan hasta cinco salarios básicos unificados (SBU) (2 410 dólares). La disposición responde a la Ordenanza 123-2026, normativa aprobada en mayo de 2026 para resguardar la salud comunitaria, el bienestar de la fauna urbana y silvestre, y la integridad de personas neurodivergentes o con autismo ante las celebraciones de Navidad y fin de año. Usted puede conocer más acerca de esta normativa en la nota publicada en EL COMERCIO el 26 de mayo de 2026.
El régimen sancionatorio de la ordenanza fija penalizaciones escalonadas según la gravedad del acto cometido:
En situaciones de reincidencia, la cuantía económica fijada se duplicará automáticamente, sumado al decomiso y retiro inmediato de la mercadería que no cuente con respaldo legal.
La ordenanza veta de manera tajante aquellos artefactos diseñados para producir explosiones y ruidos de alta intensidad. Entre los productos censurados en la capital figuran:
El estallido de estos productos produce alteraciones graves en animales domésticos y silvestres, afecta a sectores vulnerables y emana gases contaminantes en el ambiente urbano.
La normativa autoriza únicamente los artificios de bajo impacto sonoro centrados en luminiscencia y efectos visuales que carezcan de estruendo destructivo. En este grupo constan la pirotecnia fría y elementos tradicionales como castillos y vacas locas, siempre que no incorporen detonaciones ensordecedoras.
Su distribución está vetada para vendedores ambulantes o comercio minorista informal; únicamente pueden distribuirse en locales formales que posean la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE).
El cumplimiento del control recae sobre agentes de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y el Cuerpo de Bomberos de Quito, instituciones que refuerzan la vigilancia en plazas, bodegas y vías públicas.
Para sustituir el uso de artículos sonoros, las directrices metropolitanas sugieren emplear espectáculos visuales como videomapping, presentaciones de drones o decoraciones con luces LED, reduciendo los riesgos asociados a la pirotecnia en Quito.