Plantón en Quito para exigir al alcalde la aprobación de la ordenanza que limita el uso de la pirotecnia

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Miembros de diversas organizaciones sociales se concentraron este 9 de diciembre de 2025 frente al Municipio de Quito para exigir al alcalde Pabel Muñoz que lleve al Concejo Metropolitano la discusión de la ordenanza que regula y limita el uso de pirotecnia en la ciudad.

Más noticias:

Plantón en Quito para exigir al alcalde la aprobación de la ordenanza que regula y limita el uso de la pirotecnia

La convocatoria se difundió a través de redes sociales, especialmente en la cuenta de Instagram de Poliperros y PAE. Esas organizaciones defienden los derechos de los animales.

La normativa se aprobó el pasado el 18 de diciembre de 2024, pero hasta la fecha no ha sido incluida en el orden del día del Concejo. “Necesitamos que este mensaje llegue al alcalde y a los concejales de Quito”, señalaron los activistas.

Lee más: La pirotécnica no será parte de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato

Pirotecnia y sus efectos en animales y personas

El uso de fuegos artificiales provoca estrés extremo en animales domésticos y silvestres. Según estudios publicados por la Universidad de Córdoba y la Universidad de Murcia, los ruidos fuertes asociados con la pirotecnia generan aumento en la frecuencia cardíaca, problemas respiratorios y, en casos graves, la muerte de animales pequeños.

La fauna silvestre también se ve afectada, ya que los destellos y estruendos alteran los ciclos de alimentación y reproducción de especies locales.

Además, la pirotecnia representa un riesgo significativo para grupos vulnerables de la población humana. Adultos mayores, bebés y personas con autismo pueden experimentar crisis de ansiedad, ataques de pánico y daños auditivos.

La contaminación ambiental es otro efecto documentado, ya que los residuos químicos de los explosivos se depositan en suelos y cuerpos de agua, aumentando la presencia de metales pesados.

Te puede interesar: Una explosión pirotécnica deja 14 muertos y 22 heridos en México

Sociedad civil exige participación en la silla vacía

PAE, organización acreditada en la figura de la “silla vacía”, indicó que no ha recibido invitación formal para participar en el proceso de aprobación de la ordenanza. Su presencia es clave para garantizar que el Concejo tome decisiones basadas en criterios técnicos de bienestar animal y salud pública.

La organización solicita que se respete el proceso de Participación Ciudadana y que la normativa sea priorizada en el orden del día del Concejo Metropolitano.

Riesgos asociados a la pirotecnia

Además de los efectos sobre animales y personas, la pirotecnia provoca accidentes graves durante su manejo y almacenamiento, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

Las quemaduras, incendios y explosiones son frecuentes en estas situaciones, sumando un riesgo sanitario y social adicional.

Organizaciones como LOA Ecuador y PAE llaman a la ciudadanía a exigir la aprobación de la ordenanza, destacando que su implementación protegerá a animales, fauna silvestre y grupos vulnerables, y reducirá la contaminación ambiental y los accidentes asociados con la pirotecnia.