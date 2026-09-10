Un cráneo y medicinas vencidas motivan clausura de farmacia en La Alborada

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Una intervención técnica de control ejecutada en el norte de Guayaquil resultó en la clausura de farmacia en La Alborada. La medida fue dispuesta por la Dirección Zonal 8 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), luego de que sus delegados inspeccionaran un establecimiento farmacéutico situado en la primera etapa de dicha ciudadela e identificaran múltiples anomalías que contravienen los parámetros legales vigentes en el país.

Procedimientos no autorizados y la clausura de farmacia en La Alborada

Durante la revisión física de las instalaciones, los técnicos constataron que en el sitio se suministraban medicamentos mediante la aplicación de inyecciones y sueros a usuarios.

Esta actividad vulnera lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Orgánica de Salud, normativa que determina de manera expresa que los recintos farmacéuticos tienen prohibido efectuar cualquier clase de procedimiento invasivo o administrar tratamientos medicinales directos dentro de sus dependencias.

Hallazgo de fármacos expirados y muestras médicas

La inspección sobre el stock de medicinas que se expendían en dicha farmacia también formó parte de los causales para la clausura de farmacia en La Alborada.

En el inventario revisado, el personal regulador contabilizó anomalías en 40 productos farmacéuticos. Entre estos indicios figuraban ítems con su fecha de expiración cumplida, al igual que muestras médicas catalogadas como de distribución gratuita, mercadería cuya comercialización al público se encuentra totalmente vetada por la legislación sanitaria.

Deterioro higiénico e insumos sanitarios abiertos

El informe oficial detalló graves falencias en las condiciones de salubridad y mantenimiento de la infraestructura.

Se evidenció acumulación de polvo y suciedad en las perchas de exhibición, un tratamiento inadecuado de los empaques secundarios y la existencia de material médico previamente manipulado con sus envolturas abiertas, factores que agravaron la clausura de farmacia en La Alborada por representar un riesgo directo para la manipulación de insumos.

Localización de un cráneo humano en el establecimiento

En el tramo final de la diligencia dentro del inmueble, los fiscalizadores realizaron un hallazgo atípico al descubrir una estructura tipo altar en la cual reposaba un cráneo correspondiente a restos humanos. Ante este y los demás factores expuestos, el organismo procedió con la sanción correspondiente para frenar la atención del local.

Canales para denuncias ciudadanas

La entidad sanitaria indicó que continuará con operativos permanentes de vigilancia sobre los servicios vinculados a la salud.

Asimismo, se recordó a la ciudadanía que las anomalías detectadas en establecimientos farmacéuticos a escala nacional pueden ser notificadas formalmente a través de la herramienta digital Arcsa Móvil, disponible para descarga en las tiendas virtuales Play Store y Apple Store.

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