Arcsa clausuró una fábrica clandestina de cosméticos en Guayaquil y decomisa 1 173 productos

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró una vivienda que funcionaba como fábrica de cosméticos en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil. Durante el operativo, la institución decomisó 1 173 productos que no cumplían las condiciones mínimas de calidad e inocuidad.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Zonal 8 de Arcsa. Durante la inspección técnica, los funcionarios identificaron irregularidades sanitarias y problemas de infraestructura en el inmueble, que funcionaba como espacio de elaboración de cremas corporales, colonias para bebé y otros artículos de uso personal.

Heces de roedores y materia prima caducada en la fábrica

Entre los hallazgos más graves, el personal de Arcsa encontró heces de roedores en las cajas destinadas al almacenamiento de envases. La inspección también evidenció desorden generalizado y deficiencias en la manipulación de los productos durante su elaboración.

Las condiciones de infraestructura tampoco cumplían los requisitos para una actividad de fabricación cosmética. El inmueble presentaba pisos agrietados y bodegas sin ventilación. Además, los técnicos encontraron tachos con materia prima caducada y purificadores de agua oxidados, sin el mantenimiento correspondiente.

Las instalaciones y la maquinaria tampoco reunían las condiciones adecuadas para elaborar productos de uso personal. Estas irregularidades representaban un riesgo para la calidad e inocuidad de los cosméticos que salían de ese lugar.

Arcsa decomisó 1 173 cosméticos y clausuró el inmueble

Ante los hallazgos, los técnicos ejecutaron la clausura temporal del establecimiento y retiraron 1 173 unidades de productos irregulares. La institución fundamentó la medida en el artículo 141 de la Ley Orgánica de Salud.

La clausura continuará hasta que los responsables corrijan las observaciones técnicas, adecuen las instalaciones a la normativa sanitaria y garanticen condiciones seguras para los procesos de fabricación.

La intervención también pone en evidencia las condiciones en las que funcionaba esta fábrica: una vivienda con áreas de almacenamiento y producción que presentaban deficiencias de higiene, infraestructura y manejo de materias primas.

Operativo sanitario en el norte de Guayaquil

La Dirección Zonal 8 ejecutó el control como parte de las acciones de vigilancia sanitaria de Arcsa. La institución recordó que los ciudadanos pueden reportar irregularidades relacionadas con establecimientos y productos mediante la aplicación Arcsa Móvil.

El operativo en Samanes 4 concluyó con la clausura temporal del inmueble y el decomiso de los cosméticos que incumplían las condiciones de calidad e inocuidad.

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