Arcsa cierra pastelería en Guayaquil tras hallar heces de ratas y cucarachas

Una pastelería ubicada en el sector de Mapasingue, al norte de Guayaquil, fue clausurada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) el 27 de julio de 2026. Este cierre se produjo tras detectar graves condiciones de insalubridad, así como la presencia de plagas y materiales mal almacenados.

Condiciones insalubres encontradas

Durante la inspección, se evidenció la presencia de tuberías negras, cocinas oxidadas y tablas de picar sucias. Además, se encontró materia prima mal almacenada y restos de preparaciones pasadas que aún eran conservadas. Como si fuera poco, también se hallaron heces de roedores y cucarachas, junto con envases que contenían agua negra donde presuntamente se lavaban los utensilios.

Alimentos elaborados en condiciones inadecuadas

En este establecimiento se elaboraban tortas y bocaditos tanto de sal como de dulce. Sin embargo, estos productos eran almacenados de forma inadecuada, junto con alimentos derramados y otros materiales no aptos para el consumo.

Acciones tomadas por Arcsa

Tras la inspección realizada por personal de Arcsa, se colocó un sello de clausura en la pastelería. Esta acción suspendió las actividades del local hasta que se corrijan las observaciones detectadas por el organismo regulador.

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Importancia de la higiene en la industria alimentaria

La clausura de esta pastelería resalta la importancia de mantener estándares adecuados de higiene y sanidad en la industria alimentaria. Las condiciones insalubres pueden poner en riesgo la salud pública y es responsabilidad de los establecimientos cumplir con las normativas establecidas.

Clausura anterior

El pasado 22 de julio, Arcsa ejecutó la clausura temporal de un restaurante en el sector de Urdesa, al norte de Guayaquil. Al presentarse en el lugar, los inspectores verificaron las condiciones operativas en la zona de preparación de alimentos, detectando un escenario generalizado de desorden e insalubridad.



Durante la revisión de las instalaciones, los equipos técnicos constataron un evidente abandono en el mantenimiento de las áreas operativas, incluyendo el espacio destinado al lavado de platos. Las paredes, los utensilios culinarios y las parrillas exhibían capas profundas de grasa acumulada.



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