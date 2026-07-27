Otra persona se accidentó en un juego mecánico de parque en Guayaquil

El parque de diversiones Guayaquil, ubicado en el sector de Samanes, fue nuevamente escenario de un accidente que dejó herida a una persona. Este incidente ocurrió el sábado 25 de julio de 2026, en el popular juego del Tagadá. Esto se dio a pesar de que el parque ya tenía un sello de clausura tras un accidente previo donde una mujer cayó de una atracción y quedó en coma, el pasado 20 de julio de 2026.

Detalles del incidente

Según testimonios, el hombre afectado vomitó y se desmayó mientras estaba en el juego, lo que llevó a su traslado urgente a una casa de salud. Afortunadamente, se encuentra estable.

Operativo de control y clausura

La Dirección de Justicia y Vigilancia de la Alcaldía de Guayaquil, junto con la Comisaría Municipal y Agentes de Control Municipal (ACM), realizó un operativo de re-sellado en los juegos mecánicos del sector Samanes. Esta intervención se llevó a cabo después de comprobar que los sellos de clausura colocados el 20 de julio fueron vulnerados.

Incumplimientos y sanciones

Durante el recorrido, las autoridades verificaron que los responsables del parque continuaban operando sin contar con el permiso municipal necesario. Además, no habían solucionado los motivos que llevaron a la apertura del expediente administrativo. La Alcaldía explicó: “No están autorizados para desarrollar ningún tipo de actividad”.

Informe a la Fiscalía

Ante estos incumplimientos, la Dirección de Justicia elaborará un informe que será enviado a la Procuraduría Síndica Municipal para su conocimiento por parte de la Fiscalía. Este expediente se abrió debido a la falta de presentación de los permisos requeridos para operar.

Parque de juegos mecánicos en Samanes fue clausurado nuevamente. • Cortesía

Seguridad ciudadana como prioridad

La institución enfatizó que al encontrarse clausurados por disposición del comisario y la autoridad municipal, los responsables no pueden operar sin autorización vigente. El operativo tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los sellos de clausura y las condiciones de seguridad, garantizando así la integridad de la ciudadanía.

Estado actual del parque

Este lunes 27 de julio de 2026, todos los juegos mecánicos ubicados en Samanes permanecían totalmente clausurados, lo que refleja la preocupación por la seguridad en juegos mecánicos tras los recientes accidentes en parques de diversiones.

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