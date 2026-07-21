Mujer cae de un juego mecánico y queda herida en Guayaquil

Una noche que debía ser de diversión terminó en tragedia. Una mujer cayó de un juego mecánico en un parque de atracciones ubicado en la intersección de la avenida Paseo del Parque y la autopista Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil. Este lamentable incidente se reportó la noche del lunes 20 de julio de 2026.

Atención médica inmediata

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendió a la víctima tras recibir la alerta a las 21:00 horas. Desde una ambulancia, trasladaron a la mujer gravemente herida a una casa de salud cercana, donde recibió atención prehospitalaria en el lugar del accidente.

Movilización de recursos

Para atender esta emergencia, la Coordinación Zonal 5-8 gestionó la movilización de recursos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y Policía Nacional. Este esfuerzo conjunto buscó garantizar la atención adecuada a la víctima.

Detalles del accidente

Según testimonios, la mujer fue expulsada de una atracción con temática de carros de carrera desde aproximadamente cuatro metros de altura. Videos del incidente evidencian que el asiento en el que se encontraba no contaba con su cinturón de seguridad. Este juego es similar al conocido como ‘el gusanito’.

Explicaciones del personal del parque

Un trabajador del parque explicó a Ecuavisa que la mujer se desmayó durante el recorrido, lo que provocó que perdiera el equilibrio y fuera expulsada del juego. Este detalle genera preocupación sobre la seguridad en los juegos mecánicos.

Sanciones al parque

Actualmente, el parque de diversiones enfrenta una sanción con un día de paralización, es decir, por 24 horas. Esta medida fue impuesta por el Ministerio del Interior bajo el motivo “persona accidentada en juego mecánico”.

Reacción del público y familiares

El hecho conmocionó a los asistentes, quienes registraron el momento cuando la mujer se encontraba en el piso, gravemente afectada, e intentaron brindarle ayuda. Según información de Ecuavisa, el administrador del parque hizo un acercamiento con los familiares para asumir los gastos médicos correspondientes.

Expectativas ciudadanas

La ciudadanía espera que se realice una inspección exhaustiva a todos los atractivos mecánicos en estos parques de diversiones, especialmente durante las fiestas de Guayaquil. La seguridad en los juegos mecánicos debe ser prioritaria para evitar futuros accidentes.

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