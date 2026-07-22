Clausuran restaurante en Guayaquil por plagas e insalubridad

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutó la clausura temporal de un restaurante en el sector de Urdesa, al norte de Guayaquil. Esta acción se llevó a cabo tras hallar severas deficiencias de higiene y presencia de plagas.

Acciones de control para la salud pública

Las acciones de control buscan resguardar la salud pública y asegurar la inocuidad de los alimentos. Esto derivó en una intervención en un establecimiento de comidas en Urdesa, Guayaquil. El procedimiento se originó a partir de una alerta ciudadana ingresada mediante la aplicación digital Arcsa Móvil.

Condiciones insalubres detectadas

Al presentarse en el lugar, los inspectores verificaron las condiciones operativas en la zona de preparación de alimentos, detectando un escenario generalizado de desorden e insalubridad.

Durante la revisión de las instalaciones, los equipos técnicos constataron un evidente abandono en el mantenimiento de las áreas operativas, incluyendo el espacio destinado al lavado de platos.

Deficiencias críticas en infraestructura

Las paredes, los utensilios culinarios y las parrillas exhibían capas profundas de grasa acumulada. Además, los dispositivos de retención de grasa carecían totalmente de limpieza.

En la parte posterior del predio se identificó una tubería averiada que vertía aguas servidas cerca de materias primas como plátanos verdes, generando un ambiente con un fuerte olor fétido.

Alimentos expuestos y malas prácticas

El almacenamiento de los insumos también incumplía las normativas establecidas. Los inspectores hallaron equipos de refrigeración oxidados, con productos almacenados sin protección, expuestos al aire libre y en contacto con agua en condiciones inadecuadas. También encontraron preparaciones antiguas guardadas sin los parámetros correctos.

Inobservancia de protocolos por el personal

A estos factores se sumó la inobservancia de los protocolos de higiene por parte del personal operativo. Los trabajadores realizaban sus labores vistiendo indumentaria sucia y portando elementos como bisutería y maquillaje en las áreas destinadas al procesamiento de alimentos.

Hallazgo de plagas y clausura cautelar

La irregularidad más grave registrada durante la inspección fue la presencia evidente de plagas. Los funcionarios localizaron heces de roedor distribuidas en múltiples sectores de la cocina, como el espacio inferior de los equipos de cocción, las zonas aledañas a los ingredientes, los estantes de utensilios y los alrededores de la barra de preparación de bebidas.

Medida cautelar impuesta

Ante el riesgo sanitario para los comensales, la autoridad sanitaria impuso la medida cautelar de clausura temporal del establecimiento.

Esta decisión se basó en el Artículo 146, literal e, de la Ley Orgánica de Salud. El local permanecerá inhabilitado hasta que sus administradores corrijan todas las observaciones y garanticen un funcionamiento seguro.

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