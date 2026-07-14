Riesgos de medicamentos oncológicos mal almacenados en Guayaquil

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) intervino este martes 14 de julio de 2026 un establecimiento farmacéutico en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil.

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Esta acción resultó en la clausura temporal del local debido al hallazgo de productos de alta complejidad que incumplían las normativas sanitarias ecuatorianas.

Hallazgos durante la inspección

Durante la inspección realizada por la Coordinación Zonal 8, los técnicos de Arcsa detectaron 212 medicamentos oncológicos almacenados de forma precaria.

La mercancía, que carecía de registro sanitario ecuatoriano, estaba oculta dentro de un cartón y un pequeño contenedor térmico.

Riesgos críticos por falta de cadena de frío

La principal falla detectada por las autoridades fue la ruptura de la cadena de frío, un requisito indispensable para los fármacos oncológicos biológicos o termosensibles.

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Según el informe técnico, el almacenamiento inadecuado provoca la degradación acelerada de los principios activos de estos tratamientos, lo que genera consecuencias directas para los pacientes que los consumen.

Consecuencias del almacenamiento inadecuado

Entre los riesgos confirmados por Arcsa tras la inspección se encuentran:

Pérdida de eficacia terapéutica: El fármaco pierde su capacidad para combatir la enfermedad debido a la descomposición química.

El fármaco para combatir la enfermedad debido a la descomposición química. Toxicidad: La alteración de los componentes puede derivar en la creación de subproductos nocivos, aumentando la probabilidad de reacciones adversas graves en pacientes con salud debilitada.

Condiciones para la reapertura del establecimiento

La clausura impuesta al local en el norte de Guayaquil es temporal. Para retomar sus operaciones, los propietarios deberán demostrar ante la entidad reguladora que han subsanado todas las observaciones técnicas y que cuentan con los procesos necesarios para cumplir estrictamente con la normativa sanitaria ecuatoriana.

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Notificación de irregularidades

La Agencia recuerda a la ciudadanía que cualquier irregularidad en la comercialización de medicamentos puede ser notificada mediante la aplicación Arcsa Móvil, disponible de manera gratuita en las tiendas digitales de aplicaciones.

Informe extra: Cadena de frío

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