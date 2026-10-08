Dueño de discoteca clandestina en La Y, norte de Quito se expone a 7 230 dólares de multa

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Las actividades de entretenimiento nocturno desarrolladas al margen de la ley enfrentan sanciones económicas y clausuras inmediatas en la capital. El funcionamiento irregular de una discoteca clandestina en La Y concluyó con la intervención de las autoridades municipales este jueves 8 de octubre de 2026 en el norte de Quito, tras corroborarse que el establecimiento recibía clientes debajo de un puente sin poseer ningún permiso legal ni medidas de protección.

Clausura de discoteca clandestina en La Y que operaba bajo un puente

El cierre definitivo de esta discoteca clandestina en La Y se produjo al verificar la precariedad y el riesgo del sitio. Durante la inspección, los delegados metropolitanos constataron que el espacio carecía de los permisos de funcionamiento obligatorios y no registraba la inspección técnica del Cuerpo de Bomberos, trámite elemental para evaluar extintores, ventilación y vías de escape seguras frente a cualquier percance que involucre a los asistentes.

Detección de bebidas alcohólicas y sustancias sujetas a fiscalización

Al momento de ingresar al área subterránea, los equipos de control identificaron a decenas de concurrentes consumiendo bebidas alcohólicas, con varias personas en avanzado estado etílico.

Asimismo, los informes técnicos levantados en el sitio alertaron sobre el presunto consumo de sustancias sujetas a fiscalización en los distintos rincones del local, situación que motivó la colocación de sellos de clausura preventiva inmediata.

Proceso administrativo y sanción económica de hasta 7 230 dólares

Debido a la gravedad de los incumplimientos en materia de seguridad ciudadana y ordenamiento urbano, el propietario del inmueble afrontará un proceso sancionador riguroso.

La normativa metropolitana vigente contempla para este tipo de infracciones una multa económica que puede ascender hasta los 7 230 dólares, expediente que ya fue abierto por los entes de control.

Balance de intervenciones a locales nocturnos en Quito en 2026

Los controles a centros de diversión nocturna reflejan un incremento sustancial en comparación con el periodo previo. En 2026, entre enero y septiembre, un total de 52 clubes nocturnos han sido clausurados en Quito, una cifra que casi duplica las 28 clausuras registradas durante todo el 2025.

Paralelamente, las autoridades han iniciado 57 procedimientos administrativos sancionadores en 2026, frente a los 30 casos reportados el año anterior.

Te recomendamos