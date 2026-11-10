Incautación de 19 200 cervezas en Quito deja un camión retenido

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La incautación de 19 200 cervezas en Quito fue informada este 10 de noviembre de 2026. El operativo se desarrolló en Yaruquí, nororiente de la capital, luego de que personal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) recibiera información de inteligencia sobre el traslado de bebidas alcohólicas extranjeras hacia la ciudad.

Junto a las Fuerzas Armadas, los funcionarios ejecutaron acciones de control que concluyeron con la interceptación de un camión que transportaba 800 cajas de cerveza.

Operativo se realizó tras una alerta de inteligencia

Según la información difundida por la Aduana, la alerta fue remitida al Cuerpo de Vigilancia Aduanera durante el fin de semana.

Tras el aviso, las autoridades desplegaron un operativo que culminó a las 23:00 del domingo 8 de noviembre con la retención del vehículo de carga. La incautación de 19 200 cervezas en Quito se concretó después de la inspección realizada al camión.

Durante la revisión se encontraron 800 cajas de cerveza correspondientes a dos marcas distintas.

Mercancía no tenía documentación de ingreso legal

Las autoridades indicaron que las bebidas encontradas en el vehículo no contaban con documentación que justificara su ingreso legal al país.

Por esta razón, la mercancía y el camión fueron aprehendidos. Además, las autoridades deberán resolver la situación legal del conductor.

🚨 ¡19.200 cervezas aprehendidas en Yaruquí, Quito! 🍺 Una alerta de inteligencia de nuestro Cuerpo de Vigilancia Aduanera permitió ejecutar un operativo que culminó con la interceptación de un camión a las 23:00. En su interior se encontraron 800 cajas de cerveza Corona Extra y Sol, sin documentación que justificara su ingreso legal al país. 🚔 La mercancía y el vehículo fueron aprehendidos con el apoyo de las Fuerzas Armadas. 🇪🇨 ¡Seguimos firmes en la #LuchaContraElContrabando, protegiendo el #NegocioLegal y la economía del país! — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) November 9, 2026

La Aduana señaló que las bebidas correspondían a dos marcas cuyos precios en el mercado alcanzan los 2 y 7,90 dólares. La entidad calificó el caso como un intento de ingreso ilegal de 19 200 cervezas de procedencia extranjera para consumo interno.

Es la segunda aprehensión de gran volumen en menos de una semana

La incautación de 19 200 cervezas en Quito es la segunda de gran volumen reportada por la Aduana en menos de una semana.

El pasado 5 de noviembre, funcionarios aduaneros y militares realizaron el seguimiento de otro camión que transportaba cerveza hacia Pifo, nororiente de Quito. En ese operativo fueron decomisadas otras 19 200 botellas de una sola marca.

Controles se concentran en Quito y sus vías

La entidad informó que este tipo de operaciones se mantiene en la capital y sus accesos.

Además de la reciente incautación de 19 200 cervezas en Quito, la Aduana recordó otro operativo realizado el 20 de octubre en la vía Quito-Santo Domingo. En esa ocasión se decomisaron 16 800 botellas de cerveza procedentes de Colombia, cuyo valor comercial se ubicaba entre 1,50 y 2 dólares por unidad.

Más información relacionada con operativos en Ecuador

Te recomendamos