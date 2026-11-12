Operativos militares en Quito dejan 11 detenidos y droga incautada

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Los operativos militares en Quito realizados este 12 de noviembre de 2026 se desarrollaron en los sectores de La Argelia, Santa Rita y Turubamba, en el sur de la capital. Según informaron las Fuerzas Armadas, las intervenciones permitieron la aprehensión de 11 personas y la incautación de sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y otros indicios.

Las acciones se concentraron en distintos puntos de estos barrios, donde los uniformados efectuaron intervenciones como parte de las operaciones desplegadas en la ciudad.

En La Argelia se hallaron sustancias y dinero en efectivo

Durante uno de los operativos militares en Quito, los uniformados ingresaron a una vivienda ubicada en el sector de La Argelia.

En ese inmueble se localizaron más de 200 paquetes pequeños de sustancias sujetas a fiscalización. Además, se encontraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, relojes y otros elementos considerados indicios dentro de la intervención.

La información de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) señala que todos los objetos encontrados fueron retenidos para los procedimientos correspondientes.

https://t.co/VfdCiROpEO El hecho violento se dio en presencia de comerciantes y compradores del mercado Caraguay de Guayaquil https://t.co/QkxYTU5bXn — El Comercio (@elcomerciocom) November 12, 2026

Santa Rita y Turubamba sumaron más aprehendidos

Las intervenciones también se realizaron en Santa Rita y Turubamba, donde se ejecutaron otras acciones operativas.

Durante estos procedimientos fueron aprehendidas nueve personas. Además, los uniformados se decomisaron 10 teléfonos celulares, sustancias sujetas a fiscalización y otros objetos.

Con estos resultados, el total de personas aprehendidas en los operativos militares en Quito ascendió a 11, de acuerdo con la información entregada por las FF. AA.

#Quito | Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron operaciones militares en Santa Rita y Turubamba. Se aprehendió a nueve personas y se localizaron dispositivos electronicos, sustancias sujetas a fiscalización. #FFAAContigo #EcuadorUnaSolaFuerza https://t.co/SoydZfVc9m — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) November 12, 2026

Sospechosos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales

Las autoridades indicaron que los 11 sospechosos fueron trasladados ante las instancias judiciales correspondientes.

Asimismo, los indicios obtenidos durante los operativos militares en Quito serán valorados como evidencias para determinar un eventual procesamiento de las personas aprehendidas.

Las actuaciones posteriores quedarán sujetas a las decisiones que adopten las autoridades competentes dentro de cada caso.

Policía reportó otras dos detenciones en el centro de la ciudad

De forma paralela a las operaciones militares, agentes de la Policía Nacional de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito informaron sobre la detención de dos personas señaladas por el presunto secuestro de un conductor.

Según la información de la Fuerza Pública, a la víctima le habrían robado la plataforma de servicio de transporte. Los sospechosos y el vehículo reportado fueron ubicados mediante rastreo satelital en el sector de San Juan, en el centro de la ciudad.

Las autoridades señalaron que ambas personas serán trasladadas a una unidad judicial para el trámite legal correspondiente.

En la capital está vigente el Plan de Protección de Quito, que activó el presidente Daniel Noboa el pasado 3 de agosto, con el cual se dispuso el despliegue de 4 000 policías y militares del Bloque de Seguridad para enfrentar el incremento de la violencia en la urbe.

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